Totenhem je rutinski dobio Mančester siti i sada je na vrhu tabele Premijer lige.

Izvor: X/CentreGoals

Nije dobro prošao Mančester siti na otvaranju sezone Premijer lige. Nakon što je ekipa Pepa Gvardiole savladala Vulverhempton na startu 4:0 (2:0), sada ih je Totenhem dobio u gostima 2:0 (2:0).

Sve je završeno u desetak minuta. Prvo je Brenan Džonson pogodio u 35. minutu na asistenciju Rišarlisona, a onda je Žoao Palinja pogodio na isteku prvog dijela igre i to je bilo dovoljno za drugi trijumf.

Redom je pokušavao da ubacuje Bernarda Silvu, Žeremija Dokua, Fila Fodena i Rodrija Pep Gvardola, ali šta god da je probao nije uspio da probije bedem ispred gola Giljerma Vikarija.

Totenhem će se posle ove pobjede popeti na prvu poziciju na tabeli pošto je uspio da pobedi Barnli u prvom kolu 3:0 (1:0) sa dva gola Rišarlisona i jednim Brenana Džonsona.