Košarkaši Srbije znaju sa kim će igrati u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.

Izvor: MN Press

Srbija konačno zna sve rivale u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u košarkci 2027. godine. Čekali smo dugo poslednju ekipu u našoj Grupi C i sada smo saznali da je to Švajcarska.

Srbija od ranije zna da je u grupi C sa Bosnom i Herceovinom i selekcijom Turske, a poslednjeg rivala čekali smo iz pretkvalifikacija. Kako su Švajcarci završili kao drugi u grupi D u tom dijelu takmičenja sada igrati sa nama.

Iz pretkvalifikacija su u glavni dio kvalifikacija ušle ekipe Hrvatske, Rumunije, Danske, Mađarske, Austrije, Ukrajine i Holandije. Što se tiče Srbije počećemo sa takmičenjem 27. novembra ove godine protiv Švajcarske. Ipak prije toga nas čeka Eurobasket.

Kakav je sistem takmičenja i kakve su ostale grupe?

The European Qualifiers are ALL SET!



Say hello to - all chasing the World Cup dream!



Which group looks the TOUGHEST?#FIBAWCx#StepItUp — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC)August 20, 2025

Igra se šest utakmica, svako sa svakim kuć i u gostima, a na Svetsko prvenstvo idu po tri tima iz svake grupe. U grupi A su Danska, Gruzija, Ukrajina i Španija, u grupi B Grčka, Crna Gora, Portugal i Rumunija, grupa C je tu sa Srbijom, Turskom, Švajcarskom i BIH. U grupi D su Velika Britanija, Italija, Island i Litvanija, u grupi E Hrvatska, Nemačka, Izrael i Kipar, Grupa F se sastoji od Letonije, Poljske, Austrije i Holandije, grupa G od Mađarske, Francuske, Belgije i Finske i u poslednjoj grupi H su Slovenija, Češka, Švedska i Estonija.