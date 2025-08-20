Svetislav Pešć govorio je o stanju najboljeg srpskog plejmejkera

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić otkrio je u kakvom je stanju najbolji srpski plejmejker Vasilije Micić. Nakon što je organizator igre "orlova" trenirao u Beogradskoj areni, šef struke nacionalnog tima govorio je u kakvom je stanju Micić posle povrede zgloba zbog koje nije trenirao "pet na pet" do ove sedmice.

Kakva je situacija sa Vasom Micićem?

"Ne znamo, u treningu je, trenirao je dobro, nije imao nekih posledica za ono što je njega mučilo i što ga muči već duže vremena. Evo i večeras, pa ćemo vidjeti sjutra. Od dana do dana ćemo ići i svaki je za nas važan u smislu kako se on osjeća. Vidjećemo, možda sjutra bude igrao. Moramo da budemo veoma pažljivi da se ne bismo vratili mjesec dana unazad", rekao je Pešić.

Pohvalio je njegov pristup obavezama.

"On je pokazao dobar odnos, veliku želju da se vrati, što je već dobro, ali ponekada ne zavisi sve samo od njega", naglasio je Pešić.

Eurobasket za Srbiju počinje 27. avgusta, utakmicom protiv Estonije. Kada će biti saopšten konačan spisak?

"Vjerovatno u nedelju, pred polazak", objasnio je selektor.