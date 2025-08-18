Selektor Srbije Svetislav Pešić ima trenersku filozofiju koja garantuje uspjehe i medalje, ali zna da više ne postoji nijedna igrač kao Nikola Jokić.

Izvor: MN Press/RTS/Printscreen

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić gostovao je emisiji "Oko" na RTS-u gde je sumirao dosadašnji dio priprema za Eurobasket. Srbija je pobijedila u svih šest provera, dok će generalnu probu imati protiv selekcije Slovenije 21. avgusta u Beogradskoj areni. Svi govore u moćnom sastavu Srbije koji predvode Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, ali Pešićeva trenerska filozofija je dosta drugačija.

Znamo da velika imena ne osvajaju medalje, a to je u svom stilu objasnio čovjek koji će pokušati da donese Srbiji dugo čekano zlato sa Evropskog prvenstva.

"Ovo nije ekipa Jokića i Bogdanovića i preostalih 10. Ovo je ekipa od 10 igrača, plus Jokića i Bogdanovića. Kada to razumijete, onda ćete razumjeti i zašto smo mi ekipa. Nije ovo kao deset levata, a njih dvojica, to nije tačno. Ovo je ekipa koja ima kontinuitet, individualni kvalitet. Ne bih upoređivao. Igračima kažem, da sada ne imenujem, 'slušaj, dečko, ti nikad nećeš biti Jokić', je l ti to jasno?'Ali Jokić nikad neće biti ti'. Prema tome, daj ono što najbolje umiješ, stavi se u službu talenta koji imaš i radi najbolje što možeš, a Jokić je Jokić", rekao je Pešić.

Šta je još rekao Pešić?

Otkrio je selektor Srbije kakva je situacija sa Vasilijem Micićem čiji je nastup i dalje neizvjestan zbog povrede.

"Dok smo ovdje u studiju Vasa radi definitivni test, vidjećemo sutra kako će proći taj test. Imamo sutra timski trening 'pet na pet'. Ali on još nije odradio nijednom takav trening, vidjećemo sutra koliko može da izdrži, koliko zglob može da izdrži i to je to. Trudićemo se da donesemo odluku koja će zadovoljiti interese svih u smislu ekipe, prije svega", otkrio je Svetislav Pešić u razgovoru za RTS u emiciji "Oko magazin".