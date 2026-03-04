“Izgovora više nema, dinamika radova se mora pojačati, a ja ću od danas svaki dan zahtijevati da mi se dostavlja dnevni izvještaj o realizovanim radovima”, kazao je Radulović.

Izvor: Ministarstvo saobraćaja

Radovi na rekonstrukciji puta Tivat-Jaz moraju biti završeni do početka ljetnje turističke sezone, poručio je ministar pomorstva i koordinator radom Ministarstva saobraćaja Filip Radulović nakon što je obišao teren i razgovarao sa izvođačem radova.

“Izgovora više nema, dinamika radova se mora pojačati, a ja ću od danas svaki dan zahtijevati da mi se dostavlja dnevni izvještaj o realizovanim radovima”, kazao je Radulović.

On je rekao da je u toku asfaltiranje pete sekcije, te da će šest od devet dionica biti pod asfaltom.

“To znači da će pod asfaltom biti deset od ukupno 16 kilometara”, kazao je Radulović.

Ministar je poručio da je ovaj projekat trenutno prioritet, pa je pozvao izvođače radova na poštovanje dogovorenog roka.

“U ljetnju turističku sezonu moramo ući sa završene sve četiri trake kako bismo infrastrukturno uspješno dočekali turiste, a i lokalnom stanovništu omogućili jednostavnije funkcionisanje. Uvjeravam vas da ćemo, kada radovi budu završeni, dobiti modernu saobraćajnicu i rasteretiti najfrekventniju dionicu puta u Crnoj Gori”, kazao je Radulovć.

Radove na bulevaru Tivat-Jaz obišao je i direktor Uprave za saobraćaj Radomir Vuksanović koji je poručio da je riječ o infrastrukturno zahtjevnom i kompleksnom projektu u čiju su realizaciju uključene brojne institucije i lokalne samouprave.

“U konstantnoj smo komunikaciji sa svim akterima u ovom procesu i insistiramo na potpunoj odgovornosti svakog subjekta za realizaciju preuzetih obaveza, jer je to ključni preduslov da izvođač ubrza radove i da kompletna dionica bude pod asfaltom do ljeta. Svi moramo dati svoj maksimum, jer su zajednički trud i koordinacija ključni za završetak ovog veoma važnog projekta”, kazao je Vuksanović.

Iz Ministarstva dodaju da se, pored radova na saobraćajnici, izvode i dodatni radovi uključujući izmještanje elektroenergetske mreže CEDIS-a, cjevovoda Regionalnog vodovoda, kao i vodovodne i kanalizacione mreže.

“U realizaciju radiva uključeni su CEDIS, Regionalni vodovod, lokalne samouprave i izvođači radova, kao i Uprava za nekretnine, koja ima obavezu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa”, dodaju u saopštenju.

Kako zaključuju, rekonstrukcija puta Tivat-Jaz obuhvata dionicu magistralnog puta M-2 od Aerodroma Tivat do Jaza, ukupne dužine 16 kilometara.