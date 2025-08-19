Nikola Jokić ima najveći ugovor među NBA asovima.

Ko su najplaćeniji košarkaši na predstojećoj evropskoj smotri?

"Eurohoops" otkriva primanja najplaćenijih u sezoni 2025/26.

Prednjači trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić sa 55,2 miliona dolara, prati ga Grk Janis Adetokumbo sa 54,1 milion dolara. Na trećem mjestu je možda i iznenađenje, pošto Finac Lauri Markanen ima ugovor vrijedan 46,4 miliona dolara sa Juta Džezom.

Slijedi Slovenac Luka Dončić sa 46 miliona dolara, a Njemac Franc Vagner kompletira prvih pet sa 38,7 miliona dolara. Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović je na 11. poziciji sa 16 miliona, zanimljivo je da Denis Šruder zarađuje manje od njega - 14,1 miliona dolara.

Naš reprezentativac Nikola Vučević ima ugovor sa Bulsima od 21,5 miliona, dok Jusuf Nurkić zarađuje 19,4. Jedini NBA igrač koji će zaraditi više od Jokića sledeće sezone je Stefen Kari, koji će dobiti 59,6 miliona dolara.