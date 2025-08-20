Branko Lazić je se putem Instagrama oprostio od Crvene zvezde. Odlučio je da napusti klub posle 14 godina i imao je emotivnu objavu.

Crvena zvezda Meridianbet potvrdila je da Branko Lazić neće nositi dres voljenog kluba naredne sezone. Da želi još uvjek da se bavi košarkom, da neće u penziju i zbog toga su odlučili da mu ispune želju i da ga puste da nastavi karijeru u nekom drugom klubu.

Posle svega toga oglasio se i Lazić, čovek koji je 14 godina nosio dres Zvezde i koji je najtrofejniji igrač u istoriji kluba. Dugogodišnji kapiten.

"Dragi zvezdaši, došao je momenat kada moramo da se pozdravimo. Dugih 14 godina smo dijelili i dobro i zlo i lijepo i ružno, ali smo uspjeli našu Zvezdu da dovedemo na mjesto kome pripada. Želim da se zahvalim prije svega svojoj porodici na podršci svih ovih godina koja je izdržala mnogo veći pritisak nego ja zbog mog posla", počeo je Lazić u objavi na svom Instagram nalogu.

"Hvala Čoviću, Radonjiću i navijačima"

mao je posebnu zahvalnost za nekoliko ljudi koji su imali ogroman uticaj na njega u karijeri.

"Hvala Dr Nebojši Čoviću što mi je pružio priliku da ostvarim svoj dječački san da uopšte obučem Zvezdin dres, svim direktorima koji su bili u Zvezdi sve ove godine, kao i ostalim radnicima koji su dali nevjerovatan doprinos za našu Zvezdu. Vama navijačima posebno hvala na svakom aplauzu,podršci i riječima kojima ste nas gurali naprijed."

Posebnu zahvalnost imao je prema Dejanu Radonjiću, treneru sa kojim je dugo sarađivao.

"Takođe, želim da se zahvalim svim trenerima sa kojima sam sarađivao, a posebno Dejanu Radonjiću sa kojim smo proveli najuspešnije sezone u istoriji Crvene zvezde. Neizostavni dio svakog uspješnog tima je medicinski dio Zvezde i njima odajem najveće priznanje za sve sto su učinili za ekipu i za mene. Hvala svim mojih saigračima koji su pomogli da ostvarimo nezamislive pobjede i uspjehe."

Poželio je crveno-bijelima dosta uspjeha u budućnosti i još novih trofeja.

"Kao višestruki rekorder, moje putovanje u Zvezdi završavam sa 26 trofeja na koje sam izuzetno ponosan i polovinu njih podigao kao vaš kapiten. Mojoj Zvezdi želim puno uspjeha u daljem radu i nadam se da će biti bar jednako uspješna kao za vrijeme mog mandata. Do neke sledeće prilike. Vaš kapiten", zaključio je Branko Lazić.