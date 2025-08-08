Svetislav Pešić otkrio da li bi doživio kao "udar" na autoritet kada bi Jokić uzeo trenersku tablu.

Izvor: MN Press

Selektor košarkaška reprezentacije Srbije Svetislav Pešić u timu za Eurobasket ima jednog od najboljih igrača na planeti, Nikolu Jokića. Koliko je teško uspostaviti autoritet i da li je njegov glavni "adut" to što je "stara škola", otkrio je u nedavnom intervjuu za "Al Jazeera Balkans".

Trostrukom MVP-ju NBA lige nije strano da preuzme ulogu trenera, rasporedi saigrače i nacrta akciju, a da to Pešiću nimalo ne smeta pokazao je tokom priprema za Olimpijske igre prošle godine. Srbija je igrala protiv Grčke u pripremnom meču, da bi selektor u jednom momentu dopustio Jokiću da nacrta akciju. Da li će mu to dopustiti na Evropskom prvenstvu, vidjećemo...

Iskusni trener je govorio na ovu temu i istakao da to ne gleda kao na "udar" na njegov autoritet.

"Ne, uopšte. To vi gledate kao 'Vidi Jokić je uzeo tablu i pokazuje on treneru'. Ne, on pokazuje treneru i igračima gdje on smatra da treba možda sada napasti u sljedećem napadu ili kako odbraniti, valjda je to cilj. Valjda je cilj trenera ne da podijeli odgovornost igračima, nego da da odgovornost igraču za ukupne rezultate tima. Naravno, zna se ko je trener, zna se ko je igrač, ali ne u tom smislu nemoj ti da se petljaš, ja sam trener. To može da uradi samo neko ko je glupak. Ne iskoristiti informaciju, prijedlog, ideju od igrača. Naravno, sve u skladu sa vremenon, zašto ne i na tajm-autu", rekao je Pešić.

Pešić kaže da on spada u autoritativnu grupu trenera, ali da to ne znači da nije spreman da prizna da postoje drugi koji taj posao rade bolje od njega.

"Postoje dvije gupe trenera i lidera, jedna pripada autoritativnim trenerima, drugi su fleksibilni. I jedni i drugi pobjeđuju i gube. Kod fleksibilnih je više izražena empatija prema ljudima sa kojima sarađuje, više je komununikacija u smjeru kako stići do cilja zajedničkim putem. Grupa autoritativnih trenera isto imaju empatiju prema ljudima, ali je njihova saradnja i empatija je malo drugačija. Oni su zahtjevniji, možda ja toj grupi na neki način pripadam, ali to sam ja. Zahtjevni treneri nisu popularni danas, ali i dalje pobjeđuju. Put je prilagoditi se vremenu i prihvatiti da neko od tebe zna bolje da radi. Trener ne smije da bude iznad ekipe, iznad kluba", kaže iskusni trener.

Otkrio je da ima jednu neostvarenu želju i tiče se njegovog obrazovanja. Završio je ekonomiju i Višu trenersku školu.

"Bilo je stvari koje sam ja želio da uradim na neki drugi način, recimo ja sam želio da završim DIF, to mi je ostala neostvarena želja, iako sam završio Višu trenersku školu. Završio sam Srednju ekonomsku školu, to je onda otišlo u studiranje ekonomije i to mi je sigurno ostala neostvarena želja. Možda ne bih prihvatio neke ponude klubova gdje sam bio. Možda bih uradio drugačije kad je u pitanja pobjeda i poraz, možda bih drugačije trenirao neku ekipu. Ja imam veliko iskustvo, ne samo zbog godina, ali šta znači to iskustvo ako ne možeš da ga pretvoriš u kvalitet. Ja ptatim šta drugi rade i pomalo kraduckam. Možda javno ne priznam da neko nešto bolje radi u košarci od mene, ali sigurno da takvih ima, i to veliki broj. Ja to znam i spreman sam da prihvatim i vjerovatno je to razlog što sam i dalje kompetitivan", rekao je Pešić za "Al Jazeera Balkans".

Upitan je koliki mu je motiv da prvi od osamostaljenja donese zlato Srbiji sa Eurobasketa?

"Mi se bavimo profesionalnim sportom, najvažnije je da pobijediš, sve ostalo je manje bitno", rekao je Pešić.