Pogledajte kako je Luka Dončić psovao sudije na srpskom jeziku posle poraza Slovenije od Letonije.
Jedan od najboljih košarkaša svijeta Luka Dončić blistao je prethodne večeri u dresu Slovenije, ali to nije bilo dovoljno da njegova reprezentacija ostvari pobjedu nad Letonijom u prijateljskoj utakmici u sklopu priprema za Eurobasket (100:88). Iako je Dončić ubacio čak 26 poena, sredinom treće deonice morao je iz igre zbog povrede i više se nije vraćao na parket, sem u poslednjim sekundama kada je imao obračun sa sudijama.
Navikli smo već od Luke Dončića da burno reaguje na sudijske odluke, tako da je i ovoga puta imao šta da kaže arbitrima koji su mu se zamjerili jer ga nisu dovoljno zaštitili. Pogledajte njegovu reakciju na kraju utakmice:
August 17, 2025
Nije potrebno biti profesionalni "čitač sa usana" da bi se vidjelo šta je to Luka Dončić poručivao sudijama, u pitanju su više nego sočne psovke na srpskom, koje najčešće i čujemo od njega u ovakvim situacijama. Tada mu se "otmu" i očigledno je navikao da psuje na srpskom, možda i u nadi da će proći bez kazne.
Zbog toga je recimo imao prosjek od 15 tehničkih grešaka u NBA ligi od 2020. do 2023. godine, dok je lane imao ukupno 13. Od toga, osam u dresu Lejkersa, a pet kao igrač Dalasa.
Šta se desilo Luki Dončiću?
Već nekoliko mečeva na pripremama Luka Dončić propustio je zbog povrede, tako da je sasvim izvjesno da ga neće biti ni u susretu protiv Velike Britanije 19. avgusta, a neizvjestan je i za susret sa Srbijom koji je zakazan 21. avgusta u "Beogradskoj areni", kao generalna proba za dva tima uoči Eurobasketa.
U pitanju je kontuzija koljena koja je zabrinula cijelu Sloveniju. Podsjetimo, Slovenija će igrati u Grupi D u Poljskoj, uz Island, Francusku, Belgiju, Izrael i domaću selekciju. Plasman u nokaut fazu izboriće četiri ekipe.