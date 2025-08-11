Luka Dončić je smršao više od 10 kilograma od završetka prethodne sezone, ali je bio na rigoroznoj dijeti koju bi malo ko smio da proba.

Izvor: Matthias Stickel / AFP / Profimedia

Slovenački košarkaš Luka Dončić trejdovan je u februaru iz Dalasa u L.A. Lejkerse pod izgovorom da se nezdravo hrani, da se ugojio i da je pitanje koliko će njegova karijera biti "skraćena" zbog toga, a malo je reći da ga je to pogodilo pošto je od tada iz inata odlučio da pokaže da su Niko Herison i ostali pogriješili u procjeni.

Tako smo ovog ljeta već vidjeli da je Luka Dončić ozbiljno smršao, dok se sada i saznalo koliko je "lakši". Prema nezvaničnim informacijama, Dončić sada ima 104 kliograma i najvjerovatnije da se neće na tome zaustaviti.

Kako se pisalo, Dončić je imao 122,5 kilograma tokom prethodne sezone, a matematika jasno govori koliko je lakši. Naravno, Luka Dončić je postepeno smršao i nije sve to izgubio od finiša sezone do danas, dok ostaje da vidimo kako će se to odraziti na njegove igre za Sloveniju na Eurobasketu 2025.

Sudeći po partiji protiv Njemačke, njegove partije neće "trpjeti" zbog toga, štaviše može da se očekuje da bude još brži s loptom, kao na početku NBA karijere.

Kako je Luka Dončić smršao?

Mnogi bi željeli da "ukradu" recept Luke Dončića, međutim to neće biti lako, pošto je Slovenac morao mnogo toga da se odrekne da bi izgledao kako je to danas: "Ja svakog ljeta pokušavam da radim na različitim stvarima koliko god mogu. Naravno, veoma sam takmičarski nastrojen. Ovo ljeto je jednostavno bilo malo drugačije. Nekako me motivisalo da budem još bolji. Samo vizuelno, rekao bih da mi cijelo tijelo izgleda bolje", poručio je on.