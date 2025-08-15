Džanan Musa i Jusuf Nurkić zadaju glavobolje selektoru Adisu Bećiragiću.
Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočava se sa velikim problemima tokom priprema za Eurobasket. Prve zvijezde tima Džanan Musa i Jusuf Nurkić nisu u najboljoj formi, a za manje od dvije nedelje ih čeka prvenstvo.
Doskorašnji as Real Madrida, a od skora član Dubaija neće biti na raspolaganju selektoru Adisu Bećiragiću za pripremne utakmice u Belgiji gdje "zmajevi" treba da odmjere snage sa domaćinom i selekcijom Velike Britanije. Musa je tokom utakmice sa Crnom Gorom zadobio lakšu povredu, pa se očekuje da bude spreman za evropsku smotru.
Što se tiče Jusufa Nurkića on se nalazi na udaru javnosti u BiH jer je snimljen na jednom koncertu, uprkos tome što je selektor rekao kako je u jako lošoj formi i da jedva trči.
"Nurkić je van forme i jedva trči. Kastanjeda ne trenira, tek je prije dva dana počeo da igra pet na pet. Sve to treba uklopiti u tim koji već dvije godine igra zajedno", rekao je selektor Bosne i Hercegovine.