Džanan Musa i Jusuf Nurkić zadaju glavobolje selektoru Adisu Bećiragiću.

Izvor: Profimedia

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine suočava se sa velikim problemima tokom priprema za Eurobasket. Prve zvijezde tima Džanan Musa i Jusuf Nurkić nisu u najboljoj formi, a za manje od dvije nedelje ih čeka prvenstvo.

Doskorašnji as Real Madrida, a od skora član Dubaija neće biti na raspolaganju selektoru Adisu Bećiragiću za pripremne utakmice u Belgiji gdje "zmajevi" treba da odmjere snage sa domaćinom i selekcijom Velike Britanije. Musa je tokom utakmice sa Crnom Gorom zadobio lakšu povredu, pa se očekuje da bude spreman za evropsku smotru.

Džanan Musa

Izvor: Heiko Becker / imago sportfotodienst / Profimedia

Što se tiče Jusufa Nurkića on se nalazi na udaru javnosti u BiH jer je snimljen na jednom koncertu, uprkos tome što je selektor rekao kako je u jako lošoj formi i da jedva trči.

"Nurkić je van forme i jedva trči. Kastanjeda ne trenira, tek je prije dva dana počeo da igra pet na pet. Sve to treba uklopiti u tim koji već dvije godine igra zajedno", rekao je selektor Bosne i Hercegovine.