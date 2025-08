Denver je doveo četiri igrača, dok je dosad za istu cijenu plaćao samo Majka Portera Džuniora

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je posle razočaravajuće sezone i kritika Nikole Jokića riješio da promijeni sastav. Zbog toga je tim napustio jedan od najskupljih igrača, a klub je uspio da dovede čak četvoricu košarkaša. Može se reći da je ovo pravi potez kluba, s obzirom na to da je Majkl Porter Džunior bio jedan od momaka na kojeg se najviše računalo, ali je najmanje doprinio.

Povrede koje su mučile Portera, ali i plata koja mu je stizala na račun bili su veliki problem za Denver. Sve je riješeno njegovim odlaskom u Bruklin, a na mjesto doskorašnjeg igrača tima iz Kolorada došla su čak četiri pojačanja. Uspio je Denver da rekonstruiše tim posle razočaravajuće sezone i tako ostavi prostor za pametnije investicije.

Činilo se da Denver ne umije da iskoristi činjenicu da u ekipi ima najboljeg košarkaša svijeta, Nikola Jokić donio je i prvi prsten ovom klubu u istoriji. A, kad je njegova forma bila na vrhuncu, oni to nisu uspjeli da iskoriste. Ipak, posle smjene generalnog menadžera, odnosno odlaska Kelvina Buta, stvari u Koloradu su počele da se mijenjaju - utisak je na bolje.

Kako je Denver doveo 4 igrača umjesto Portera?

Poreter je imao poenterski i bolju sezonu u odnosu na prošlu, ali su njegove povrede došle ne naplatu u najneugodnijem trenutku za Denver - u plej-of fazi. Porterov ugovor bio je 38,3 miliona dolara za narednu sezonu, s obzirom da je trejdovan u Bruklin, otvorila se mogućnost da u Kolorado stigne drugi igrač, u ovom slučaju igrači.

Jonas Valančijunas će preuzeti ograničenje plate od 10,4 miliona dolara za sledeću godinu, Tim Hardvej Džunior će zaraditi 3,6 miliona dolara, dok se Brus Braun vratio u Denver sa zaradom od 2,5 miliona dolara. Tu je i Kameron Džonson koji je u Kolorado stigao za 20,5 miliona dolara.

Kada se sve sabere to je 37 miliona dolara za četiri igrača, a to znači da će Denveru ostati još 1,3 miliona kasi... Do nekog narednog pojačanja.