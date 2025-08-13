FIBA je na društvenim mrežama podijelila objavu o Nikoli Jokiću.

Izvor: MN Press

Nikola Jokić biće jedan od lidera reprezentacije Srbije na predstojećem Evropskom prvenstvu. Jedan od najboljih košarkaša NBA lige imaće priliku da donese još jednu medalju Srbiji, baš kao što je to bio slučaj na Olimpijskim igrama u Parizu prije godinu dana. Atmosfera u timu tada je bila sjajan, a to se odrazilo i na rezultate na terenu, baš u tim momentima nastala je i legendarna fotografija radovanja Nikole Jokića, na koju je sada FIBA podsjetila.

Na društvenim mrežama FIBA sve češće pojavljuju se fotografije koje polako podižu atmosferu do vrhunca pred početak Evropskog prvenstva. Tako je osvanula i fotografija radovanja Nikole Jokića, koja je svima pokazala sa kolikim žarom i željom ta pobjedom igra najbolji igrač Denvera za reprezentaciju Srbije.

Dodala je FIBA i retoričko pitanje. "Emocije kao ove? Samo kad igra za Srbiju", stajalo je u opisu fotografije. Evropsko prvenstvo za košarkaše počinje 27. avgusta, a Srbija će igrati u grupi A protiv Estonije, Portugalije, Letonije, Češke i Turske. Prije toga Srbija će imati obeveze u Njemačkoj gdje će igrati na turniru, njihov prvi rival biće reprezentacija Češke.

Naredni meč igraće se več u subotu, a Srbija će igrati protiv Njemačke ili Turske. Već posle toga Srbija se u Beogradskoj areni sastaje sa reprezentacijom Slovenije u Beogradskoj areni, a vjerovatno tek posle toga selektor Svetsislav Pešić imaće ozbiljan zadatak - da odabere 12 igrača koji će krenuti put Rige.

Kad je u pitanju zdravstveni bilten tima, predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović otkrio je neke od detalja: "Što se tiče Trifunovića, mislim da je lakša povreda u pitanju, što se tiče Smajlagića, to su problemi koje on vuče iz nekog prethodnog perioda, iza svih tih igrača nisu baš lake sezone. Ali, opet kažem, ne želim da prejudiciram, doktori su ti koji će konačno reći da li je neko sposoban ili nije sposoban da igra. Micić je počeo sa treninzima, ali vidjećemo. Ponavljam vam, za 19 dana treba odigrati na vrlo visokom nivou devet utakmica", rekao je Čović za RTS.