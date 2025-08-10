Pravila su pravila i Nikola Jokić ih poštuje
Nikola Jokić zaustavljen je na ulasku u dvoranu na Kipru, gdje je reprezentacija Srbije bez njega deklasirala domaću selekciju u pripremnoj utakmici.
Pripadnica obezbjeđenja nije dozvolila najboljem košarkašu svijeta da prođe bez pokazivanja svoje akreditacije, pa ga je zadržala na ulazu i čekala da pokaže dokument. Kada je to uradio i kada je skenirala njegov "ID", bilo mu je dopušteno da krene ka svlačionici i tribinama.
Pogledajte simpatičnu scenu na Kipru, gdje je pripadnica obezbjeđenja radila svoj posao, a Jokić sa tim nije imao problema, već je pristojno odgovorio na njen zahtev.
Even 3-time MVPs need accreditation, apparently— Eurohoops (@Eurohoopsnet)August 10, 2025
( Via@BasketCyprus)pic.twitter.com/r0ZAqonMwH