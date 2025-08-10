Pravila su pravila i Nikola Jokić ih poštuje

Izvor: Printscreen/Twitter/Eurohoopsnet

Nikola Jokić zaustavljen je na ulasku u dvoranu na Kipru, gdje je reprezentacija Srbije bez njega deklasirala domaću selekciju u pripremnoj utakmici.

Pripadnica obezbjeđenja nije dozvolila najboljem košarkašu svijeta da prođe bez pokazivanja svoje akreditacije, pa ga je zadržala na ulazu i čekala da pokaže dokument. Kada je to uradio i kada je skenirala njegov "ID", bilo mu je dopušteno da krene ka svlačionici i tribinama.

Pogledajte simpatičnu scenu na Kipru, gdje je pripadnica obezbjeđenja radila svoj posao, a Jokić sa tim nije imao problema, već je pristojno odgovorio na njen zahtev.