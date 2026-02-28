Sarajevski Željezničar je objavio u subotu da je za novog šefa stručnog štaba imenovan Savo Milošević (52).

Izvor: MN Press

Iskusni fudbalski stručnjak preuzima vođenje prvog tima s ciljem stabilizacije rezultata, jačanja takmičarskog identiteta i izgradnje pobjedničke kulture u skladu sa tradicijom i ambicijama Kluba.

Milošević iza sebe ima bogato međunarodno iskustvo, kako igračko tako i trenersko. Tokom trenerske karijere vodio je renomirane timove i reprezentacije, a poznat je po jasnoj taktičkoj disciplini, snažnom autoritetu u svlačionici i posvećenosti razvoju mladih igrača.

Novi šef stručnog štaba u Sarajevo dolazi zajedno sa svojim kompletnim stručnim štabom, koji će činiti njegovi dugogodišnji saradnici - pomoćni treneri, kondicioni trener i analitički tim. Klub vjeruje da će kontinuitet rada i uigranost stručnog štaba omogućiti brzu implementaciju sportskog plana i metodologije rada.

Novi stručni štab će se ekipi priključiti odmah, a zvanično predstavljanje medijima bit će upriličeno u narednim danima u prostorijama Kluba.

Savo Milošević je rođen 2. septembra 1973. godine u Bijeljini. U bogatoj igračkoj karijeri igrao je za Partizan, Aston Villu, Real Saragosu, Parmu, Espanjol, Seltu, Osasunu i Rubin Kazanj. Nakon okončanja igračke karijere 2009. godine, Milošević je bio savjetnik u Fudbalskom savezu Crne Gore, potom direktor i potpredsjednik FS Srbije.

U prvom trenerskom poslu radio je u Partizanu, godinu i po i tada je osvojio Kup Srbije. Potom je vodio Olimpiju iz Ljubljane i reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Krajem 2024. godine je ponovo vodio Partizan, a posljednji posao imao je iranskom Nasajiu.

"Željezničar želi dobrodošlicu Savi Miloševiću i njegovom timu, te mnogo uspjeha na klupi plavih", saopšteno je iz sarajevskog kluba.

(MONDO)