Na makiškoj strani Ade u Beogradu pronađeno je tijelo žene starosti oko 40 godina. Istraga je u toku, a tijelo je upućeno na obdukciju.
Na makiškoj strani Ade, u Beogradu, danas je iz vode izvučeno tijelo žene stare oko 40 godina.
Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočene vidljive povrede.
Nadležni organi obavili su uviđaj, a tijelo je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo, koje će nakon rezultata obdukcije odlučiti o daljim koracima u postupku.
Istraga je u toku i za sada se ne zna kako je došlo do utapanja.
(Telegraf/MONDO)