Na makiškoj strani Ade u Beogradu pronađeno je tijelo žene starosti oko 40 godina. Istraga je u toku, a tijelo je upućeno na obdukciju.

Izvor: Nemanja Nikolić

Na makiškoj strani Ade, u Beogradu, danas je iz vode izvučeno tijelo žene stare oko 40 godina.

Prema prvim informacijama, na tijelu nisu uočene vidljive povrede.

Nadležni organi obavili su uviđaj, a tijelo je upućeno na obdukciju radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

O slučaju je obavešteno Više javno tužilaštvo, koje će nakon rezultata obdukcije odlučiti o daljim koracima u postupku.

Istraga je u toku i za sada se ne zna kako je došlo do utapanja.

(Telegraf/MONDO)