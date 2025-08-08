Atletski nevjerovatan, u Kini je dominirao, a na Ol Staru pobedio. Sada je vrijeme za dolazak u Evropu za Hamidua Dijaloa.

Baskonija se ozbiljno pojačala, stigao je Hamidu Dijalo. Ovog 27-godipnjaka iz Kvinsa najbolje znamo kao pobjednika takmičenja u zakucavanju na Ol Staru 2019. godine.

Posle samo jedne godine na Kentakiju atletski moćni bek je bio 45. pik na draftu i uzela ga je Oklahoma. Tri godine je igrao u Tanderima, od toga poslednju sa Aleksejem Pokuševskim u ekipi. Nakon toga je dvije godine bio u Detroitu, pa kratko u Vašington Vizardsima. Sjećamo se i tuče u kojoj je učestvovao u Pistonsima.

Posle 265 utakmica u NBA ligi rešio je da potraži minute pa je prešao u redove Šanksi Lungsa u Kini i sada stiže u Evroligu. U Kini je prosječno davao 22,5 poena i imao 7,3 skoka po meču.

Proslavio se na Ol Staru

Dok je bio igrač Oklahome osvojio je takmičenje u zakucavanjima sa nekoliko omaža. Loptu mu je dodavao Rasel Vestbruk, onda je pokazao znak "Supermena" na grudima poput Dvajta Hauarda nekada, a jedno zakucavanje bilo je omaž i Vinsu Karteru pošto je ostavio ruku u obruču. Kod jednog zakucavanja je preskočio Šekila O'Nila, Pogledajte njegova zakucavanja:

