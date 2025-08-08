Janis Adetokunbo neće igrati za Grčku na pripremnom turniru na Kipru, odnosno nećemo ga vidjeti protiv Nikole Jokića čemu su se mnogi radovali.

Izvor: MN Press

Košarkaška reprezentacija Srbije otputovala je danas na turnir na Kipru koji će se igrati tokom vikenda, a sada znamo da naš najozbiljniji protivnik u ovoj fazi priprema - Grčka - neće biti u najjačem sastavu. Grci su danas saopštili da će biti bez pomoći svog najboljeg košarkaša Janisa Adetokunba, ali nije rečeno zbog čega.

Pretpostavlja se da Janis Adetokunbo i dalje "vuče" povredu iz prethodne NBA sezone, tako da je selektor Vasilis Spanulis ipak odlučio da ga ne koristi na Kipru, kako bi ga imao za kasniju fazu priprema potpuno spremnog.

Na taj način publika na Kipru biće uskraćena da gleda duel Nikole Jokića i Janisa Adetokunba, čemu se sigurno nadala, ali ko zna, možda se dvojica košarkaša sretnu tokom nokaut faze Eurobasketa 2025, pošto već sada znamo da sigurno neće igrati jedan protiv drugog u grupnoj fazi.

Osim izostanka Janisa Adetokunba, Grčka će biti i bez Vagelisa Zugrisa i Vasilisa Toliopulosa, koji su svakako manje važni igrači za nacionalni tim od jedne od najvećih zvezda današnjice.

Što se tiče Srbije, otputovala je ukupno sa 15 igrača na Kipar, bez Alena Smailagića i Uroša Trifunovića.

Kad Srbija igra na Kipru?

Srbija - Grčka (subota, 19.30)

Srbija - Kipar (nedelja, 16.00)

Orlovi se vraćaju u Srbiju u noći između nedelje i ponedeljka i nastavlja rad u Staroj Pazovi, dok ih naredni vikend čeka turnir u Minhenu. Prvi rival biće Češka u subotu, dok će dan kasnije igrati protiv Turske ili Njemačke. Generalna proba zakazana je za 21. avgust, kada u Beogradskoj areni gostuje Slovenija.