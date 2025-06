Janis Adetokunbo ostaće igrač koji je u finalnoj seriji postizao najveći broj poena. Rekodr Grka nisu uspjeli da obore i dobre partije Nikole Jokića i Stefa Karija, a sada i Džejlena Vilijamsa.

Izvor: Profimedia

Oklahoma ima meč loptu protiv Indijane u borbi za šampiona NBA lige. Međutim i u ovim duelima niko nije uspio da obori rekord Janisa Adetokunba koji je postavio 2021. u finalu protiv Finiksa. Jedini igrači koji su bili blizu da ponove sličan uspjeh bili su Stef Kari 2022, odnosno Nikola Jokić 2023.

Najviše poena u finalnoj seriji, dosad, postigao je Džejlen Vilijams koji je u petoj utakmici svog tima postigao 40 poena, šest skokova i četiri asistencije. Sve to bilo je dovoljno da Oklahoma dođe do izjednačenja (2:2), a u narednom susretu i do meč lopte, ali to ne ostavlja nadu da će neko nadmašiti uspjeh Grka.

Janis Adetokunbo je u finalnoj seriji bilježio nevjerovatan prosjek - 35,2 poena po meču, 13,2 skoka i pet asistencija, što će dalje reći da je u tri utakmice ubacio više od 40 poena. Poređenja radi, Vilijamsu je ovo tek treća utakmica u NBA finalu sa 40 poena od 2021.

Ko je Još bio blizu da ugrozi Janisa?

Stef Kari, sigurno jedan od najboljih košarkaša svih vremena, a priznati najbolji trojkaš NBA lige, je u četvrtoj utakmici NBA finala 2022. ubacio 43 poena. Nikola Jokić, godinu dana kasnije je postigao 41. A, rezultati ove dvojice igrača dovoljno govore o tome koliko je Grk bio dominantan u svojoj ekipi, kad i Kari i Jokić nisu uspjeli da obore njegov rekord...

Uspjeh koji je Adetokunpo ostvario nije značio samo njemu, u tom finalu 2021. Grk je uspio da prekine post Milvokija dug 50 godina. Baksi su postali šampioni prvi put 1971, ponovo su priliku imali i 1974, ali su tek 2021. pod vođstvom centra iz Grčke uspjeli da dođu do novog prstena, drugog u istoriji kluba.

Da li Adetokunpo ostaje u Milvokiju?

Gotovo je izvjesno da Adetokunpo neće ostati u Milvokiju, prvom klubu u kojem je zaigrao otkako je stigao u najjaču ligu na svijetu. Ovo je treća godina zaredom da se njegov tim suočava sa eliminacijom u prvom kolu, što svakako dovodi do nezadovoljstva i frustracije svih na terenu, pa i Janisa.

Po košarkaškim kuloarima sve se više šuška da će Adetokunpo zatražiti trejd, kako bi dobio šansu da se još koji put u karijeri bori za titulu. Činjenica je da je još u dobroj formi, s obzirom na to da prosčeno bilježi 30,4 poena, 11,9 skokova i 6,5 asistencija, svakako je poželjan igrač gotovo svakom NBA timu.