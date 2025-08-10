Valensija je zainteresovana za igrača Partizana Ajzeu Majka

Izvor: MN Press

Ajzea Majk uskoro bi mogao da napusti Partizan, jer se za njega interesuje Valensija koja je najavila povratak u Evroligu. Već duže vremena razmišlja se o tome da li će crno-bijeli nastaviti saradnju sa Frenkom Nilikom i Kanađaninom, a kako stvari stoje, oni bi mogli da potraže novi klub.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović najavio je da će klub dovesti još dva ili tri igrača, a takođe je klub i savjetovao Ajzeu Majka i Frenka Nilikinu da potraže nove timove. Sada se, prema pisanju italijanskog "Backdoor Podcast" navodi da bi Majk karijeru mogao da nastavi u Valensiji, kao zamjena za Semija Odželeja koji je stigao u Crvenu zvezdu.

Vidi opis Rastanak sa Partizanom sve bliži: Evroligaš se interesuje za Ajzeu Majka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN Press Br. slika: 7 7 / 7

Frenk Nilikina bi karijeru možda mogao da nastavi u Partizanu kako je i sam rekao na okupljanju reprezentacije. Kad je u pitanju Majk, po dolasku Džabarija Parkera i Dilana Osetkovskog, ali i nešto veće uloge koja se očekuje za Alekseja Pokuševskog očigledno je da Majk neće imati mnogo prostora.

Takođe, Kanađanin je imao turbulentnu godinu i mada je dobro odigrao završnicu ove sezone, čini se da crno-bijeli imaju druge planove. Očigledan problem bio je njegov dug izostanak na početku sezone, a onda je postepeno počeo da se uhodava u tim, ali su uloge već bile podijeljene. Majk je odigrao 23 utakmice u dresu Partizana u Evroligi i prosječno je bilježio skoro četiri poena, 2,4 skoka. Mnogo više prijala mu je posljednja faza takmičenja i uloga koju je imao u Košarkaškoj ligi Srbije.