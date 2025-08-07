Partizan je najavio turnir na Tašmajdanu i tako će imati priliku da ponovi spektakl s početka sezone 2023/24

Izvor: MN Press

Partizan je riješio da obraduje navijače novim spektaklom na Tašmajdanu, sličnom onom s početka sezone 2023/24, kad su za rivala imali bratski klub - Fuenlabradu. Ove sezone u planu je da turnir traje dva dana, a predviđeni datumi su 11. i 12. septembar.

Prošle sezone Partizan je igrao pripremni turnir na Sajmu i tada su rivali crno-bijelih bili debitant u Evroligi Pariz i ekipa AEK-a. Ove godine, Parni valjak se odlučio da ponovi spektakl na Tašmajdanu biće to OPEN AIR turnir, a trenutno je poznato da će jedan od timova biti PAOK iz Soluna, dok će ime trećeg učesnika biti naknadno saopšteno, prenio je Mocart sport.

Informacije o prodaji ulaznica i dodatnim instrukcijama biće objavljene naknadno. Ipak, jasno je da će ovo biti još jedna idealna prilika da navijači podrže tim koji se prošle sezone uhodao u elitnom takmičenju. Takođe, Grobari će imati priliku i da se upoznaju sa novim pojačanjima Partizana.

Takođe, jasno je da crno-bijeli neće moći da računaju na Vanju Marinkovića koji će imati obaveze u reprezentaciji Srbije koja će tada biti na Evropskom prvenstvu. Vrlo vjerovatno na terenu nećemo vidjeti i Isaka Bongu koji će se boriti za tim Njemačke, odnosno Frenka Nilikinu koji će biti u nacionalnom timu Francuske.