Svetislav Pešić je u tri kratke rečenice govorio o učešću Nikole Jokića na Eurobasketu.

Na Fajnal foru Evrolige u Abu Dabiju našao se i selektor Srbije Svetislav Pešić, a dobio je pitanje o Nikoli Jokiću. Novinarima "Sport kluba" je na pitanje "da li možemo da računamo na iskustvo momka iz Sombora tokom ljeta" odgovorio vrlo kratko.

"Prije svega na kvalitet. I na znanje. A, dobro je i iskustvo", rekao je Pešić, a vidjećemo da li to zapravo znači da ćemo u avgustu i septembru gledati Nikolu Jokića na Eurobasketu u Letoniji.

Što se tiče nevjerovatne sezone u kojoj Nikola Jokić nije postao MVP NBA lige, ali je izabran u najbolju petorku takmičenja selektor Srbije je istakao da Somborac poput najboljih sportista u istoriji pronalazi načine da svake godine postane sve bolji.

"On i napreduje, svake sezone. To su karakteristike najvećih, vrhunskih igrača. Svake godine se u njegovoj igri vidi nešto novo. Popravio je tranziciju u napadu i odbrani, sad više šutira za tri poena, iako je to i ranije mogao. Od vrhunskih igrača se očekuje nešto novo u svakoj sezoni", rekao je Pešić.

Šta je rekao Nikola Jokić?

"Mislim da su me Olimpijske igre napravile još boljim. Igrao sam za svoju zemlju, igrao sam sa drugačijim pravilima, mada zapravo nije toliko drugačije. Igrao sam sa drugim igračima, mislim da sam postao još bolji. Igra se Eurobasket, prvenstvo Evrope. Moram da odlučim o tome. Moraću da pričam sa trenerima i nekim od glavnih igrača. Vidjećemo, ali od sada će u narednih nekoliko dana biti mnogo piva vjerovatno", rekao je Nikola Jokić o svom nastupu na Eurobasketu kada se završila sezona Denver Nagetsa.

