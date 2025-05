Srpski košarkaš Nikola Jokić osvojio je tri MVP nagrade u posljednje četiri sezone, ali četvrtu nije mogao zbog Šeja Gildžes-Aleksandera iz Oklahome.

Odluka koja se čekala danima konačno je donijeta - kanadski košarkaš Šej Gildžes-Aleksander proglašen je najkorisnijim igračem u tekućoj sezoni NBA lige. Nekoliko sati nakon što je novinar Šams Čaranija otkrio kome ide prestižna nagrada, morala je da se oglasi i liga, pa ćemo vjerovatno već na sledećoj utakmici Oklahome i Minesote vidjeti uručenje trofeja najboljem igraču tima koji je u ligaškom dijelu dominirao Zapadnom konferencijom i koji je nedavno završio Jokićevu sezonu.

Šej Gildžes-Aleksander odveo je Oklahomu do prve pozicije i mjesta nosioca kroz čitav plej-of, a trenutno igra finale Zapadne konferencije protiv Minesote i vodi (1:0) na putu do velikog NBA finala. U polufinalu Zapada Oklahoma je savlada Denver Nagetse (4:3), a to je bio i okršaj dvojice glavnih kandidata za MVP nagradu - Nikola Jokić je ponovo drugoplasirani na listi najkorisnijih igrača.

Glavni adut Kanađanina bila je upravo strašna igra koju je Oklahoma prikazivala tokom čitave sezone. Ligaški dio takmičenja završili su sa skorom 68-14, ubjedljivo najboljim u čitavoj ligi, a Šej je bio pravi lider tima koji će u narednim sezonama "opljačkati". Iako mu se često zamjera gluma koju pokušava da proda sudijama, Gildžes-Aleksanderu nemoguće je oduzeti sve ono što radi na terenu. Prosječno je bilježio 32,7 poena, 6,4 skoka i pet asistencija, a mnogi su u njegovoj igri prepoznali novu eru NBA lige i američke košarke jer je nakon nekoliko godina takmičenjem ponovo dominirao bek.

Kako je Nikola Jokić odigrao sezonu 2024/25?

Po mišljenju mnogih, Nikola Jokić odigrao je najbolju ofanzivnu sezonu u istoriji košarke! Postao je prvi centar u istoriji NBA lige sa tripl-dabl prosjekom, tek treći igrač ukupno koji je to uspio da uradi, a Denver Nagetse pogurao je do četvrtog mjesta na kraju ligaškog dijela takmičenja.

Završio je ligaški dio sezone sa 29,6 poena, 12,7 skokova i 10,2 asistencije po utakmici - što je u normalnim okolnostima trebalo da mu donese MVP nagradu. Vjerovatno bi mu ona i pripala, da je imao malo veću pomoć saigrača i da je tim iz Kolorada zauzeo malo bolje mjesto na tabeli.

Godinama će se pričati o nevjerovatnom broju tripl-dablova koje je napravio ove sezone, njegovim pogođenim šutevima preko cijelog terena ili 30-20-20 partiji - prvoj koju je NBA liga ikad vidjela. Ipak, najveći Jokićev rezultat otkriven je tek kad se završio ligaški dio sezone. Nikola Jokić postao je prvi košarkaš u istoriji NBA lige koji je sezonu završio u Top 3 po poenima, asistencijama, skokova i ukradenim loptama po meču! Pitanje je da li ćemo tako nešto ikada više vidjeti.

Koliko puta je Nikola Jokić osvajao MVP nagradu?

Najbolji košarkaš na planeti ovog puta nije dobio MVP priznanje u NBA ligi, a mi ćemo braniti pravo da se ne slažemo sa takvom odlukom. Cijeli ligaški dio sezone i cijeli plej-of pokazali su da je Jokić najkorisniji igrač, a da je Denver bez njega jedan tek prosječan tim - za razliku od Oklahome koja bi i bez Gildžes-Aleksandera bila kandidat za vrh tabele.

Ovako, Nikola Jokić ostaje na tri MVP nagrade u ligaškom dijelu sezone! Sve tri osvojio je u posljednjih pet godina, a u preostale dvije sezone završavao je na drugoj poziciji - jednom iza Džoela Embida, jednom iz Šeja Gildžes-Aleksandera. I mnogi će reći da je oba puta to bilo potpuno nezasluženo...

Pored ovih priznanja, Nikola Jokić ima MVP nagradu i za najboljeg igrača u finalnoj seriji kada je Denver trijumfom nad Majamijem stigao do prve titule u istoriji franšize. Naravno, tu su i brojna druga priznanja za Jokića. Srpski košarkaš je sedam puta igrao na Ol-staru, četiri puta bio u najboljoj petorci lige i dva puta bio u drugoj najboljoj petorci lige. U svojoj prvoj NBA sezoni izabran je u najbolju petorku novajlija.