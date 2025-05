Šej Gildžus Aleksander je MVP NBA lige iako je Nikola Jokić bolji od njega u svim individualnim statistikama u ligaškom dijelu... Potvrdio je to Šams Čaranija.

Šej Gildžus-Aleksander je MVP NBA lige. Dileme više nema, nagrada i definitivno neće otići u ruke Nikole Jokića. Pouzdani košarkaški novinar Šams Čaranija potvrdio je to i tako riješio sve nedoumice, ako ih je uopšte i bilo. Zvanično će NBA liga to da saopšti pred meč Njujork Niksa i Indijane, ali je to učinjeno tri sata ranije...