Trener Crvene zvezde Albert Rijera otkrio da ima veliki broj povrijeđenih igrača.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Crvene zvezde će u prvom kolu Superlige nakon novembarske pauze za reprezentacije igrati protiv Radnika iz Surdulice (subota, 14), jedinog tima koji u ovoj sezoni nisu pobedili. Nakon 14 pobjeda i jednog remija u prvenstvu, crveno-bijeli žele da se osvete za remi na jugu Srbije, iako će to biti teško zbog velikog broja izostanaka!

Španski stručnjak Albert Rijera ne može da računa na dvocifren broj igrača - neki su sa nacionalnim timom, a neki su povrijeđeni i zbog toga propuštaju ovaj meč. Upravo o tome je Rijera govorio pred meč protiv Surduličana.

"Imam dobre i loše vijesti. Počeću od loših, a zatim ću preći na dobre. Loša vijest je da i nakon reprezentativne pauze i dalje imamo veliki broj povrijeđenih igrača. Od ranije, Bamba Dijeng još uvijek nije na raspolaganju. Timi Maks Elšnik će po svemu sudeći, propustiti još naredne dvije ili tri utakmice. Tu su i Mihailo Ristić i Derik Lukasen, koji se još nisu oporavili od svojih povreda. Zatim, Mohamed Čam je i dalje van stroja, a zbog problema sa pubisom, ni on se ne osjeća najbolje. Imamo i Aleksandra Kataija, koji je trenutno povrijeđen i još ne znamo kada će moći da se vrati na teren. Adem Avdić je takođe i dalje van terena, ali, kao što sam već rekao, napreduje na treninzima. Uskoro će početi da radi određene vježbe sa prvim timom. Posljednji na spisku je Marko Arnautović. Od utorka ove nedelje je bolestan. Ni danas se nije osjećao dobro, imao je temperaturu i još uvijek je kod kuće, odmara. Zbog toga neće biti spreman za ovu utakmicu. To su loše vijesti. To svakako nije ono što želimo, ali neke situacije su posljedica velikog broja utakmica. Igramo na svaka tri ili četiri dana. U ovom trenutku imamo veliki broj povrijeđenih igrača, ali to je realnost", rekao je Albert Rijera.

Jasno je da će Crvena zvezda biti silno oslabljena jer pored pomenute osmorice igrača ne može da računa ni na kadetske reprezentativce Sava Radanovića, Mateja Striku i Andreja Sibinovića, koji su na Mundijalu za igrače do 17 godina. Sa druge strane, Rijera ima dovoljan fond igrača...

"Ipak, želim da razmišljam pozitivno i da se usredsredim na rješenja. A rješenje je da imamo dovoljno igrača za sutrašnju utakmicu. Siguran sam da ćemo odigrati dobru utakmicu. Dobra vijest je da, otkako sam ovdje, osjećam da smo u najboljem trenutku kada je riječ o odnosu između stručnog štaba i igrača. Osjeća se povezanost. Sve se bolje upoznajemo. Kao što volim da kažem, prvo upoznajemo čovjeka, a tek onda fudbalera. Tako je mnogo lakše sarađivati. Zaista smo srećni. Trenutno imamo fantastičnu povezanost. Ponekad, kada je riječ o pojedinim igračima, jedino što nedostaje jeste to što bi neki od njih željeli da igraju više, da dobiju veću minutažu. Ali ne mogu da igraju svi. Ne mogu da koristim 20 igrača istovremeno. Moram da biram i donosim odluke. Sve ostalo je na fantastičnom nivou, atmosfera, osjećaj u ekipi i međusobna povezanost. Trenutno se veoma dobro poznajemo i kao što sam rekao, ovo je najbolji period otkako sam došao", zaključio je Španac.

Prethodni period bio je izuzetno zahtjevan, jer Crvena zvezda nije mogla da radi punim kapacitetom zbog velikog broja reprezentativaca. To nije bila olakšavajuća okolnost za španskog stručnjaka na klupi srpskog kluba.

"Kada je reprezentativna pauza, nije baš tačno da imate više vremena za rad. Na kraju ostanete bez 12, 13, 14 ili 15 igrača, tako da možete da radite samo sa osam ili deset fudbalera. Ipak, i tokom tog perioda možete da radite određene stvari. Igrači su se vratili u četvrtak. Već juče smo radili zajedno, a isto smo učinili i danas. Dakle, imali smo dva zajednička treninga, što je bilo dovoljno da implementiramo plan za ovu utakmicu. Prije toga smo na početku radili veoma intenzivno. Predstavio sam im veliki broj taktičkih principa, gotovo sve ideje na kojima želimo da radimo. Sada je više riječ o podsjećanju na te ideje i njihovom osvježavanju. Podsjećamo se stvari koje smo već radili, a koje su bile dobre u prethodnim utakmicama. Posebno protiv Vojvodine, kada smo dobro izgledali i u timskoj odbrani i u igri sa loptom. Dakle, potrebno je da obnovimo te ideje i nastavimo da ih primjenjujemo. Ono što radimo manje dobro, to moramo da uvježbavamo, a ono što radimo dobro, treba da osvježimo i nastavimo da radimo na isti način", zaključio je trener Zvezde.