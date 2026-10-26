Real Madrid se vraća na dodjelu Zlatne lopte nakon bojkota. Da li će Kilijan Mbape osvojiti prestižnu nagradu večeras?

Izvor: Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Večeras se održava dodela nagrade "Zlatna lopta" i na njoj će poslije dvije godine bojkota prisustvovati i Real Madrid, zvanično je najavljeno. Real bojkotuje ovu prestižnu nagradu još od kada je Vinisijus Žunior izgubio u izboru za najboljeg fudbalera svijeta 2024. godine od Rodrija, ali izgleda da je došlo do pomirenja sa "Frans fudbalom", možda i zbog toga što nagrada ide u ruke njegovom igraču?

Sve glasnije se spekuliše da bi Kilijan Mbape večeras mogao da bude proglašen za najboljeg fudbalera planete, baš nakon što je prethodne večeri odveo Real Madrid do pobjede protiv Barselone u "El Klasiku", sa još dva gola.

Da li će Mbape dobiti Zlatnu loptu?

Prošle sezone Kilijan Mbape nije osvojio niti jedan trofej sa Real Madridom ili reprezentacijom Francuske, ali je pak imao zaista sjajnu individualnu sezonu. Postigao je 58 golova na 68 utakmica, bio je prvi strijelac La Lige i Lige šampiona, dok je zatim dao i deset golova na Svjetskom prvenstvu i osvojio je Zlatku kopačku. Na kraju, nije osvojio ni medalju sa Francuskom koja je prvo od Španije izgubila u polufinalu, pa od Engleske za treće mjesto.

Ko još može do Zlatne lopte?

Ovoga puta nema ubjedljivog favorita kao što je to bio slučaj u nekim prethodnim izdanjima, tako da su uz Mbapea najviše priča o Laminu Jamalu - šampionu sa Barselonom i reprezentacijom Španije - kao i Hariju Kejnu koji je imao nevjerovatnu sezonu sa Bajernom, dok je sa Engleskom uzeo bronzu.

Nominovani su još i Erling Holanda, Usman Dembele, Džud Belingem, Vinisijus, Rodri i mnogi drugi, a ko je dobio nagradu ćemo saznati večeras u Londonu, gdje se prvi put održava ovaj izbor.