Fabijan Ruiz vjeruje da može da osvoji Zlatnu loptu, ističući svoje trofeje i uspjehe sa Parizom i Španijom.

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Ko će osvojiti Zlatnu loptu za sezonu 2025/26? Konačna odluka biće saopštena 26. oktobra u Londonu, gdje se prvi put organizuje "Frans fudbalov" izbor Zlatna lopta (Ballon d'Or), a čini se da dugo nismo imali situaciju da vlada ovolika neizvijesnost pošto niko od fudbalera nije odskočio toliko da bismo mogli da kažemo "on je taj".

U izboru je ukupno 30 fudbalera i najveće šanse daju se Laminu Jamalu, Hariju Kejnu, Kilijanu Mbapeu, Rodriju, Leu Mesiju i Hviči Kvaracheliji, međutim iz prikrajka vreba i Fabijan Ruiz.

Za razliku od ostalih igrača sa spiska, Fabijan Ruiz jedini može da kaže da je osvojio Ligu šampiona sa Pari Sen Žermenom i još Svetsko prvenstvo sa reprezentacijom Španije, što bi mogao da bude veliki argument za one koji budu glasali u izboru za igrača godine za 2025/26.

Šta je rekao Fabijan Ruiz?

"Zašto ne bih mogao ja da osvojim Zlatnu loptu? Gledajući timski - bio sam igrač koji je osvojio najviše trofeja. Mislim da ih je u poslednjih nekoliko godina bilo sedam. Jako sam zadovoljan ovom sezonom i onime što sam ostvario, posebno zato što sam se osjećao važnim i u Pari Sen Žermenu, a i u reprezentaciji Španije", rekao je Fabijan Ruiz za madridski list "AS" i uporedio se sa Lukom Modrićem i Rodrijem koji su kao vezni igrači podigli "Zlatnu loptu".

"Mnogo je igrača odigralo sjajnu sezonu. Svi nominovani su tamo s razlogom i mnogo je odličnih igrača koji su imali dobru sezonu. Ako Zlatnu loptu osvoji neko iz moje svlačionice, još bolje. Ne gledam ih kao rivale, nego isključivo kao saigrače koji takođe zaslužuju biti tamo i osvojiti je".

Ko je Fabijan Ruiz?

Radi se o centralnom veznom fudbaleru koji je ponikao u sistemu Betisa i za ovaj klub igrao je do 2018. godine, posle čega je otišao u Napoli. Tamo je posebno briljirao kod Karla Ančelotija, a onda ga je Pari Sen Žermen kupio u ljeto 2022. godine za 22 miliona eura. Od tada je manje-više bio standardan u Pari Sen Žermenu za koji je lane odigrao 34 utakmice i na njima je dao dva gola i imao pet asistencija. U dresu Španije, počeo je četiri utakmice na Mundijalu i postigao je jedan gol - protiv Belgije.

Ko je sve nominovan za Zlatnu loptu?

Evo kojih 30 fudbalera je ušlo u konkurenciju za "Zlatnu loptu" za 2025/26: