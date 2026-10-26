Djeluje da je FK Partizan izabrao da umjesto Saše Ilića angažuje Aleksandra Stanojevića.

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Aleksandar Stanojević trebalo bi da postane novi trener FK Partizan, piše "B92". Stanojević se spominjao kao jedan od trojice kandidata za novog šefa stručnog štaba crno-bijelih nakon ostavke Saše Ilića tokom vikenda, a ukoliko se vijest ispostavi kao tačna, ovo će mu biti čak četvrti mandat u Humskoj.

Ostao je Stanojević nedavno bez posla u turskom Karagumruku, posjeduje veliko iskustvo, dok takođe i diše kao Partizan. Vodio je već klub u tri navrata, prvo od 2010. do 2012. godine, pa od 2020. do 2022. godine, a treći mandat imao je kratko tokom 2024.

Stanojević je inače osvojio dvije titule prvaka Srbije s crno-bijelima, i jedan Kup, dok je takođe i posljednji koji je uveo Partizan u Ligu šampiona, a promovisao je takođe na desetine mladih fudbalera, što će mu vjerovatno biti i prvi i osnovni zadatak ukoliko preuzme crno-bijele u ovom teškom trenutku velike krize.

Uz njega, kao potencijalni treneri Partizana spominjali su se Žarko Lazetić i Aleksandar Vuković koji, iako su odlični treneri, pak nemaju iskustvo iz Humske kakvo posjeduje Stanojević.

Kriza u FK Partizan

Izvor: MN Press

Saša Ilić ispao je na korak od Lige konferencija, protiv Hetafea, tako da Partizan ni ove jeseni ne igra Evropu, a situacija je više nego komplikovana i u prvenstvu.

Svom nasljedniku ostavio je jako lošu poziciju, Partizan je tek na 10. mjestu Superlige i nalazi se nadomak opasne zone, a svega 11 osvojenih bodova u 12 kola govore da se radi o jednoj od najvećih kriza u istoriji kluba iz Humske. Zato pametno u Partizanu moraju da odluče - šta dalje?