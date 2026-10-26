Partizan se suočava sa krizom, a Saša Ilić je napustio klub. Ko su mogući nasljednici i kako će se klub izvući iz teške situacije?

Izvor: MN Press

FK Partizan igra jako loše čitave sezone i odluka Saše Ilića da napusti Humsku je očekivana, posebno kada se već zna da je on nekoliko puta podnosio ostavku. Crno-bijeli su izgledali najgore do sada tokom vikenda protiv Čukaričkog, koji je slavio 2:0 iako je i sam u krizi, a Saša Ilić je poslije toga odlučio da se ne obrati pred medijima - i svojim igračima saopštio je odluku da više neće sarađivati.

Svom nasljedniku ostavio je jako lošu poziciju, Partizan je tek na 10. mjestu Superlige i nalazi se nadomak opasne zone, a svega 11 osvojenih bodova u 12 kola govore da se radi o jednoj od najvećih kriza u istoriji kluba iz Humske. Zato pametno u Partizanu moraju da odluče - šta dalje?

Ko mijenja Ilića?

Za sada je izvjesno da neće biti promjene u rukovodstvu, a aktuelno na čelu sa Rasimom Ljajićem, koji više nema obaveze ni u izbornoj kampanji u kojoj je učestvovao, treba da odabere nasljednika Saše Ilića što prije.

Djeluje da za novog trenera postoje samo dva kandidata, s tim da je pitanje da li su spremni da se upuste u koštac sa krizom kakva nije viđena u Humskoj. Mnogo toga je "na kocki", već sada je jasno da je sezona bačena, kod Saše Ilića nisu iskočili ni "neki novi klinci" kao što je to bio slučaj kod Blagojevića...

Žarko Lazetić i Aleksandar Stanojević nameću se kao logična rješenja koja će prvo "okrenuti" u Partizanu, ali da li će čuti da?

Aleksandar Stanojević

Nekadašnji igrač i trener Partizana od nedavno je ponovo slobodan i zbog toga bi mogao da bude prvi kandidat za Ilićevog naslednika. Ostao je Stanojević bez posla u turskom Karagumruku, poseduje veliko iskustvo, dok takođe i "diše" kao Partizan. Vodio je već klub u tri navrata, prvo od 2010. do 2012. godine, pa od 2020. do 2022. godine, a treći mandat imao je kratko tokom 2024.

Osvojio je dvije titule prvaka Srbije s crno-bijelima, i jedan Kup, dok je takođe i poslednji koji je uveo Partizan u Ligu šampiona, a promovisao je na desetine mladih fudbalera

Žarko Lazetić

Za razliku od nekoliko puta kada je Partizan tražio trenera, ovoga puta Žarko Lazetić je slobodan. Njegov Metalac igrao je odlično, potom je sa TSC-om igrao jako lep fudbal, što ga je preporučilo Makabiju iz Tel Aviva. Vodio je izraelski klub do titule, pa se rastao sa njim u januaru, a od tada je sjedio na klupi saudijskoj Al Tavona - gdje je otišao poslije osam utakmica.

Radi se o bivšem igraču i treneru u Partizanu, koji se takođe spominje već dugo kao povratnik u Humsku, ali svaki put je nešto kočilo njegov dolazak.

Partizan igra već u srijedu

Vidi opis Ko vadi Partizan iz krize? Saša Ilić nije mogao, crno-bijelima treba bolji trener Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN Press Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN Press Br. slika: 21 21 / 21 AD

Nema odmora za Partizan i do reprezentativne pauze ga čekaju još četiri utakmice, što znači da nema vremena za gubljenje. Već u srijedu Partizan igra protiv Radničkog iz Niša i ukoliko Partizan ne pronađe rešenje do tada, najvjerovatnije će na klupi sjediti Veličko Kaplanović, pomoćni trener.