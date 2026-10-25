Trener fudbalera Partizana Saša Ilić danas je jedan od problema kluba iz Humske, kojem je najveća legenda iz igračkih dana.

Izvor: MN Press

Fudbaleri Partizana će 28. oktobra u Nišu odigrati meč 4. kola Superlige Srbije. Biće to zatvaranje kruga, jer je niški Radnički jedini tim protiv kojeg crno-bijeli u ovoj sezoni nisu odmjerili snage. Biće to ujedno i prilika da se podvuče crta i zapravo sumira koliko je katastrofalna situacija u Humskoj. A loše je, izuzetno...

Na prvih 12 mečeva u domaćem prvenstvu Partizan je upisao samo tri pobjede, dva remija i čak sedam poraza. Situacija je takva da su 11 osvojenih bodova trenutno dovoljni za 10. mjesto, a Partizan je iznad zone ispadanja samo zato što ima bolju gol-razliku od OFK Beograda. Ni pobjeda u meču koji treba da nadoknade crno-bijele neće pogurati na tabeli, jer je Novi Pazar deveti u Superligi, sa pet bodova više od tima Saše ilića.

Kada je Partizan bio ovoliko loš?

Moraće u Humskoj uskoro da se uradi analiza, a šta god da se desi u Nišu protiv Radničkog zaključak će biti sličan. Ovo je istorijski loša sezona crno-bijelih, kakve se u Humskoj nisu dešavale još od one "veće" Jugoslavije i prvenstva u kojem je češće nego sada mogao svako da pobijedi svakog. Problem je samo što su se u Humskoj svi "odvikli" od perioda koji je bio na snazi pre gotovo 50 godina, pa je - posebno navijačima - teško da gledaju svoj klub pri dnu tabele.

Ne sjeća se tih vremena ni Saša Ilić. Iako je kao dječak odrastao na pričama o Partizanu, Ilić je bio samo beba kada je Partizan sezone posljednji put završavao pri dnu tabele. Kada je aktuelni trener Partizana imao godinu i po dana, crno-bijeli su prvenstvo završili na 15. mestu i porazom u finalu Kupa Jugoslavije. Godinu dana kasnije Partizan je završio na 13. mjestu u ligi, dok je u Kupu Jugoslavije poražen u četvrtfinalu.

Partizan je narednu sezonu, u ljeto 1981. godine, završio na osmoj poziciji u prvenstvu. Od tada do danas dva puta je bio šesti, tri puta četvrti i pet puta treći. Sve ostale sezone završavao je na prve dvije pozicije - što sada deluje nezamislivo. Za to je kriv i Ilić, najveća igračka legenda Partizana!

Može li Saša da promijeni išta?

Pristojna evropska avantura bez konkretnog učinka na kraju i razočaravajući pristup obavezama u domaćem prvenstvu nisu potrošili kredit koji Saša Ilić ima kod navijača Partizana. Humska je i nakon Čukaričkog aplauzima ispratila Ilića u tunel, dok je njegovoj ekipi poslala najsnažnije zvižduke ove sezone - i na poluvremenu, i na kraju meča.

Podrška koju je dobio od navijača nije bila dovoljna da Ilić stane pred kamere i sumira utiske nakon sedmog poraza u prvenstvu. Zapravo, pitanje je da li mu je ona dobro došla u ovako teškoj situaciji. Možda bi Ilić lakše otišao kada se na tribinama u Humskoj ne bi vjerovalo da je on spasilac.

A nije, to treba pošteno reći. Rezultati koje je postizao, odluke koje je donosio, ponašanje igrača koji ga nisu poštovali u dovoljnoj mjeri... Sve govori u prilog tome da Saša Ilić trenutno nije najbolje rješenje za klupu Partizana. Možda će nekada to biti, ali sada - ne ide!

Navijači i dalje bezuslovno stoje iza svog miljenika, bivši saigrači i klupske legende ne podižu glas, čelnici govore da "nemaju luksuz da smijene Ilića", a Partizan ne dobija impuls. Tavori, nazaduje, demotiviše mazohiste koji svake dvije nedjelje dolaze u Humsku. Sve je to dovelo do začaranog kruga. Sada je utisak da Saša Ilić jedini želi da ode sa mjesta trenera, a da su svi ostali ubijeđeni kako bi njegov status trebalo da bude nedodirljiv. To neće donijeti ništa dobro Partizanu.