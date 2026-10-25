Saša Ilić bi uskoro mogao da napusti Partizan, pa se nameće pitanje o njegovom nasljedniku.

Izvor: MN Press

Partizan je u velikoj krizi, agonija se nastavlja i klub je bliži zoni ispadanja nego borbi za Evropu. Ima 11 poena iz 12 utakmica i trenutno je na 10. mjestu poslije poraza od Čukaričkog (0:2). Poslije tog meča je Saša Ilić najavio odlazak, ponovo...

Da li će se to dogoditi iz novog pokušaja? Ostaje da se vidi, ali ono što je jasno jeste da se imena potencijalnih nasljednika već sama nameću. U pitanju su dva imena koja su se već dovodila u vezu sa crno-bijelima - Aleksandar Stanojević i Žarko Lazetić. Obojica su slobodni treneri.

Naravno, nisu jedine opcije, ima još imena koja su u opticaju. Među kojima je svakako i mladi stručnjak iz Željezničara iz Pančeva Radomir Koković. Doduše, za njega je interesovanje pokazao i Las Palmas.

Gdje su bili Stanojević i Lazetić?

Aleksandar Stanojević od 15. oktobra više nije trener turskog drugoligaša Karagumruka. Saradnja je prekinuta poslije loših rezultata u novoj sezoni. Već je vodio Partizan i to u više navrata, prvo kao asistent (2007. godine), pa onda u tri navrata kao glavni trener (od 2010. do 2012, zatim od 2020. do 2022, pa kratko od juna do septembra 2024. godine). Vodio je još i Srem, Dalijen, Peking Guan, Makabi Haifu, Peking Enterprajz, PAOK, Al Kadisiju, Peking Rene, Konjuspor, kao i reprezentaciju Srbije do 19 godina.

Kada je Žarko Lazetić u pitanju, on je slobodan od sredine septembra kada je u Saudijskoj Arabiji njegov Al Tavun doživio ubjedljiv poraz od Al Hilala (6:0). I on je u Partizanu radio kao pomoćnik Ivana Tomića i Miroslava Đukića. Kao glavni trener je vodio crno-bijele kao vršilac dužnosti poslije smjene Zorana Mirkovića. Poslije toga je vodio Teleoptik, a onda je preuzeo prvo Metalac, pa je onda radio u TSC-u i Makabiju iz Tel Aviva i sa Izraelcima je osvojio domaću ligu i Superkup.

Ko će voditi Partizan u Nišu?

Naredni meč Partizan igra protiv Radničkog u Nišu 28. oktobra i sada se postavlja pitanje ko će da bude na klupi za taj meč. Trener je i dalje zvanično Saša Ilić, ali je jasno da postoje problemi i da je velika šansa da neće biti na klupi za taj meč.

Poslije poraza od Čukaričkog se nije pojavio pred medijima, već je poslao njegovog asistenta Velička Kaplanovića.