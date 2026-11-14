Novi problemi u Evroligi, Fenerbahče neće dočekati izraelske klubove u Turskoj, već u Minhenu.

Izvor: MN Press

Košarkaši Fenerbahčea dočekaće izraelske klubove Makabi i Hapoel u Minhenu, saopštila je danas Evroliga. Nije prvi put da Evroliga donosi ovakvu odluku. Slično je bilo i prošle sezone. Usljed tenzija i potencijalnih problema koji mogu da nastanu promjena je neminovna.

Kako je saopšteno, Fenerbahče će u duplom kolu, 15. i 17. decembra, dočekati u Minhenu prvo Hapoel, a zatim Makabi. Evroliga je odluku objasnila bezbjednosnim razlozima, kao i u prethodnim sezonama.

"Ovakva odluka donesena je na osnovu preporuka lokalnih vlasti", navodi se u saopštenju Evrolige.

Kako timovi stoje na tabeli?

Vidi opis Novi haos u Evroligi: Fenerbahče neće igrati kod kuće protiv timova iz Izraela, donijeta hitna odluka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN Press Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN Press Br. slika: 19 19 / 19

Pred duplu evroligašku nedjelju sva tri tima traže izlaz iz rezultatske krize. Fenerbahče kao nominalni domaćin je doživio tri poraza u posljednja četiri meča i na sedmom je mjestu sa skorom 7-4.

Hapoel je izgubio tri utakmice zaredom u elitnom takmičenju i ima skor 6-5, dok je Makabi prekinuo niz od četiri neuspjeha pobjedom baš protiv Hapoela i sada je na 3-8.

(TAČNO/MONDO)