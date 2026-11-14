Bazil je u prijateljskoj utakmici doživeo poraz od Japana.

Izvor: Xinhua / Eyevine / Profimedia

Japan je šokirao Brazil u prijateljskoj utakmici u Singapuru. Pred više od 50.000 navijača su slavili sa 3:2. Gosti su bili nervozni od samog početka, Vinisijus žunior je protestovao za svaku odluku sudija, bilo je tenzija, ali su Japanci na kraju došli do pobede.

Poveli su već u 15. minutu preko Takefusa Kuba, pa je samo četiri minuta kasnije Keito Nakamura duplirao prednost. Vinisijus je u 33. minutu smanjio zaostatak.

Delovalo je da "karioke" idu do preokreta kada je Vinisijus u 75. minutu izjednačio, ali je Tatšuiro Sakamoto u nadoknadi dao gol za pobedu. Zbog toga su živce izgubili i Karlo Anćeloti i Rafinja koji su bili na klupi. Obojica su dobili po crveni karton.

| VINICIUS JR ARE YOU MADDD??? https://t.co/CqvbZbxcjX — Kalshi FC (@KalshiFC)November 14, 2026

Brazil naredni prijateljski meč igra baš protiv Singapura 17. novembra u 11 časova po našem vremenu.