Saša Ilić ponovo nije dao izjavu nakon poraza od Čukaričkog, što pokreće spekulacije o njegovoj ostavci.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Partizan je doživio čak sedmi poraz ove sezone, od Čukaričkog u Humskoj (0:2), a poslije utakmice trener Saša Ilić nije dao izjavu za TV Arena sport. To će ponovo pokrenuti nagađanja da je podnio ostavku, kao i u Lučanima, kada je takođe bio riješen da ode i kada je takođe njegov asistent Veličko Kaplanović govorio za medije.

"Ne mogu ništa da vam kažem osim da čestitam Čukaričkom na zasluženoj pobjedi, sve ostalo danas je prosto sramota", rekao je Kaplanović u Humskoj poslije još jednog brodoloma crno-bijelih.

Partizanovi istorijski neuspjesi

Čukarički je pod vođstvom Mihajla Trajkovića na poluvremenu vodio dovoljnih 2:0 i crno-bijeli su imali sreće da ta prednost nije bila ubjedljivija. Nezadovoljstvo su pokazali i navijači, zvižducima na račun Ilićevog tima u pauzi. Trener Partizana u poluvremenu je promijenio čak četvoricu igrača, njegov tim je u nastavku stvarao šanse, ali nije bilo promjene.

Partizan je sada na istorijski lošem učinku u Superligi, od tri pobjede, dva remija i čak sedam poraza, uz negativnu gol razliku 18:22 i uz drugu najlošiju odbranu u ligi. Sljedeću utakmicu crno-bijeli će igrati u srijedu protiv Radničkog u Nišu i poslije Ilićevog nepojavljivanja pred reporterkom Arene Dijanom Radulović, postaviće se pitanje da li će voditi ekipu i na "Čairu".