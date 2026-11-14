Pitbul je pred punom Beogradskom arenom napravio spektakl, a posebne ovacije izazvao je kada je sa flašom šljivovice u ruci pozdravio Novaka Đokovića i Nikolu Jokića.

Izvor: TikTok

Prepuna Beogradska arena dočekala je američkog repera Pitbula, koji je u srpskoj prijestonici održao koncert u okviru svetske turneje „I'm Back“. Jedan od najglasnijih aplauza izazvao je kada je, sa flašom šljivovice u ruci, poslao posebne pozdrave Novaku Đokoviću i Nikoli Jokiću.

Muzičar, poznat i pod nadimkom Mr. Worldwide, nije krio oduševljenje publikom, a posebno je razveselio prisutne kada je pomenuo dvojicu srpskih sportskih asova.

"Želim da pozdravim jednog od najboljih tenisera ikada, Đokovića, a takođe veliki pozdrav jednom od mojih omiljenih NBA igrača, Jokiću", poručio je Pitbul, nakon čega je Arena odgovorila gromoglasnim aplauzom.

Pogledajte 00:31 Pitbul na koncertu u Beogradu pozdravio Đokovića i Jokića Izvor: TikTok/sportsrbija Izvor: TikTok/sportsrbija

Reper se publici obratio i na srpskom jeziku, uz kratku, ali glasnu poruku: „Hvala, Beograde“, a potom pozvao sve da zajedno uživaju u večeri.

Na koncertu su se nizali njegovi najveći hitovi, među kojima su „Don't Stop the Party“, „Hey Baby“, „International Love“, „Give Me Everything“, „I Feel Good“ i „Suave“.

"Večeras želim da slavim sa vama", poručio je muzičar okupljenima.

Pogledajte koje poznate smo sinoć uhvatili u Areni:

Vidi opis Pitbull podigao flašu šljivovice pa se obratio Đokoviću i Jokiću: Nezapamćena scena u beogradskoj Areni (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MONDO/Petar Aleksić Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MONDO Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MONDO Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MONDO Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MONDO Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MONDO Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MONDO Br. slika: 15 15 / 15 AD

Da je Nikola Jokić veliki ljubitelj Pitbulove muzike poznato je i odranije. Tokom Evropskog prvenstva u košarci 2025. godine kamere su zabilježile srpskog košarkaša na klupi, kako peva njegov hit „Don't Stop the Party“.

Koncertu su prisustvovale i brojne poznate ličnosti iz Srbije, među kojima su bile Teodora Džehverović i Nikolija Jovanović. Nakon spektakla u Beogradu, Pitbul nastavlja turneju, a naredni koncert zakazan je za danas u Bratislavi.