Cene telefona porasle su oko 20% zbog poskupljenja memorije.

Izvor: SmartLife / Nokia

Ko ovih dana kupuje jeftiniji telefon, platiće ga više nego pre godinu dana. Za to je kriv vrtoglavi rast cena memorije, koja je u međuvremenu postala najskuplji deo telefona.

Prema najnovijem istraživačke kuće Counterpoint Research, kod jeftinih modela memorija sada odnosi čak 54% ukupne cene delova. Poređenja radi, pre samo godinu dana na nju je odlazilo 20 odsto.

Cene je podigla sve veća hardverska zahtevnost veštačke inteligencije. Data centri za AI kupuju memoriju u ogromnim količinama, pa su Samsung i SK hynix, dva najveća proizvođača, preusmerili proizvodnju na skuplje čipove za servere. Za telefone je ostalo manje memorije, a kada ponuda padne, cena raste.

Kupci to već osećaju u prodavnicama. Counterpoint navodi da su telefoni ove godine poskupeli u proseku oko 20%. Proizvođači koji neće da dižu cene štede na drugom mestu, pa novi modeli dolaze sa manje memorije ili slabijom kamerom od prethodnika.

Mnogi kupci zato odlažu kupovinu. U trećem kvartalu prodato je 20% manje telefona nego godinu ranije, što je najslabiji rezultat za taj period u poslednjih 14 godina.

Nažalost, pojeftinjenje ne treba očekivati ni narednih meseci.

Counterpoint procenjuje da će cene memorije do kraja godine biti stacionarne, ali da će početkom 2027. ponovo naglo porasti. Smirivanje se očekuje tek oko sredine sledeće godine, a do tada će najviše trpeti najjeftiniji modeli telefona, kod kojih svaki evro više za delove odmah menja i cenu na polici.