Holger Rune otkriva kako mu je Novak Đoković pomogao da kontroliše emocije tokom mečeva i postigne bolje rezultate.

Izvor: Profimedia

Trenutno 433 teniser sveta Holger Rune ne spada u tenisere koji svoje emocije pokušavaju da sakriju. Danac ume glasno da proslavi dobar poen, da pokaže nezadovoljstvo kad stvari krenu po zlu, ali i da sam sebi uputi reči podrške kada mu je potrebno dodatno ohrabrenje. Ipak, postoji granica koju ne želi da pređe - emocije ne smeju da mu poremete igru. Kako je objasnio, upravo je Novak Đoković imao važnu ulogu u tome da formira njegov pogled na ovu temu.

Rune je otkrio da pamti izjavu u kojoj je Đoković govorio o tome kako se teniseri različito nose sa emocijama tokom meča. Srpski as mu je, prema njegovim rečima, pomogao da shvati da nije problem pokazati reakciju, sve dok ona ne utiče na ono što sledi.

"Dok god moje reakcije ne utiču na moju igru, nema problema", rekao je Rune.

Ta lekcija mu je posebno korisna u mečevima u kojima stvari ne krenu onako kako je zamislio. Rune je to pokazao i na turniru u Stokholmu, gde je uspeo da preokrene duel protiv Miomira Kecmanovića. Srpski teniser je osvojio prvi set 6:2, ali je Danac potom promenio tok meča i dobio naredna dva seta 6:1, 6:4.

Tokom tog susreta Rune je u nekoliko navrata glasno bodrio samog sebe, ali se nije dozvolio da ga emocije odvuku iz meča. Upravo u tome vidi razliku između pokazivanja osećanja i gubitka kontrole. "Đoković je jednom to veoma lepo objasnio kada je rekao da je u redu pokazivati emocije", prisetio se Rune.

Đokovićeve reči ostale mu u sećanju

Rune je još kao tinejdžer privlačio pažnju ponašanjem na terenu, pa mu pitanja o emocijama nisu novost. Njegove reakcije često su deo meča, ali Danac smatra da one mogu da budu i prednost ako uspe da ih drži pod kontrolom. Zato njegov cilj nije da tokom čitavog meča izgleda potpuno mirno. Želi da dozvoli sebi reakciju, da izbaci frustraciju ili proslavi važan poen, ali da potom bude spreman da se ponovo potpuno usredsredi na ono što dolazi, baš kao Novak Đoković.

Upravo je to, prema njegovim rečima, jedna od stvari koje je naučio posmatrajući Đokovića. Srpski šampion je tokom karijere često pokazivao emocije, bilo kroz proslavu velikih poena ili kroz frustraciju u teškim trenucima, ali je istovremeno bio poznat po tome da ume da se vrati u meč i preusmeri pažnju na sledeći poen.

"Srećan sam zbog njega"

Posebno u periodu kad prolazi kroz tešku fazu povratka na ATP listu i mesta među najboljim igračima sveta, važno je da se Rune oseća dobro na terenu. Jednom prilikom je i Novak Đoković govorio o povratku mladog igrača. "Veoma sam srećan što se vratio. Volim Holgera. Volim i da igram protiv njega... Uvek imamo sjajne duele", rekao je Đoković.

Nije slučajnost, Holger Rune je veliki navijač Novaka Đokovića, a sad stvar bude zanimljivija, Danac je po probijanju na tenisku scenu dobio i epitet naslednika srpskog tenisera, inače najboljeg svih vremena.