Nejmar je dobio crveni karton zato što je stavio ruku na usta dok je pričao sa protivničkim igračem, pa je onda izgubio živce.

Izvor: AGIF / Sipa USA / Profimedia

Nejmar je dobio crveni karton i skupo je koštao Santos u remiju sa Bahijom u brazilskom šampionatu (1:1). Isključen je u 46. minutu i to zbog novog pravila koje je uvedeno. Prekrio je rukom usta kada je pričao sa protivničkim igračem Rodrigom Nestorom.

Sudija Sampajo prvobitno nije na to reagovao, sve dok Nestor nije podigao ruku u vis i zvao arbitra. Pokazao mu je na to šta je Nejmar uradio. Arbitar je tada otišao do VAR monitora, odgledao snimak, pa je izvadio crveni karton i pokazao jednom od najboljih brazilskih igrača put u svlačionicu.

Nejmar je tada izgubio živce, krenuo je prvo da se raspravlja sa četvrtim sudijom, pa je onda ijesan otišao u svlačionicu. Pre toga je pokušao da uđe u sukob i sa Nestorom, ali su ga saigrači odvojili od njega.

Neymar é expulso por falar com Rodrigo Nestor com a mão na boca.#futebol #santos #bahia #brasileirao #Neymar https://t.co/9N1vRN3nNm — ge (@geglobo)October 25, 2026

"Ništa mu nisam rekao"

️ Neymar Jr. explains why he was sent off during Santos’ game tonight:“We were joking and laughing in the middle of the pitch, then I went to talk to Nestor. I admit I was wrong to cover my mouth, but I didn’t say anything.He immediately raised his hand and said, ‘Send Neymar off.’ I spoke calmly, but he acted in bad faith.” https://t.co/WYDZgyvVWt — Winna F.C. (@WinnaFC)October 25, 2026

Nejmar je odmah dao kratku izjavu o svemu tome. Pričao je još na samom terenu i pokušao da objasni šta se tačno dogodilo u toj situaciji.

"Šalili smo se i smijali na terenu. Onda sam otišao da pričam sa Nestorom. Priznajem da sam napravio grešku jer sam prekrio usta, ali mu ništa nisam rekao. On je odmah podigao ruku i tražio da me isključe, a ja sam pričao normalno i smireno. Nestor je reagovao zlonamjerno", objasnio je Nejmar.