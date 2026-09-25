Nejmarov transfer je i dalje najveći svih vremena, a njegov agent Vagner Ribeiro je otkrio nove detalje o tome.

Izvor: Philippe Lopez / AFP / Profimedi

Nejmar i dan-danas drži rekord kao najskuplji transfer svih vremena. Njegov prelazak iz Barselone u Pari Sen Žermen bio je vrijedan čak 222 miliona evra. Upravo je taj potez i promenio tržište u potpunosti i "naduvao" transfere mnogih drugih igrača. Kako je sve to izgledalo? Ispričao je njegov tadašnji agent Vagner Ribeiro.

"Taj transfer u PSŽ bio je nezaboravan. Čak smo napravili i slike toga - 222 miliona evra. Mislim da nikada više neće biti takvog transfera. Ček je bio iz banke Katara. Pamtim da je bio na arapskom jeziku, ništa nisam razumio. Ali, nikada neću zaboraviti iznos koji je bio ispisan, bilo je nerealno", rekao je Ribeiro.

Tada mu je bilo jasno da prvi čovjek francuskog kluba Naser Al-Kelaifi ne žali novac i da želi da napravi šampionski tim.

"Nejmar je imao godišnju platu od 25 miliona evra u Barseloni, dok je u PSŽ-u narasla na 40 miliona. Kelaifi je htio šampione, nije ga zanimalo koliko košta, za njih limiti nisu postojali. Kada nešto žele, to i ostvare. Imaju tu moć da plate šta god igrač želi, nema plafona za njih", zaključio je Ribeiro.

L’ancien agent de Neymar : « 222 M€ : CE CHÈQUE VENAIT DE LA BANQUE DU QATAR . C’etait presque IRRÉEL.



À l’époque Neymar est passé de 25 M€/an au Barça À 40 M€ au PSG. NASSER DÉPENSAIT SANS COMPTER (…) AVEC EUX C’EST SANS LIMITES. »



@Cdenquete… — Actu Foot (@ActuFoot_)September 24, 2026

Nejmar je iz Pariza otišao u Arabiju, potpisao za Al Hilal i uzeo im je 300 miliona evra, a odigrao je ukupno sedam mečeva. Proveo je ukupno 428 minuta na terenu, a dobio je jednu od najvećih plata ikada...

Sada se vratio u domovinu, igra za Santos, klub u kom je ponikao, mada ga tamo više prate skandali nego igre na terenu.