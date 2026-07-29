Brazilac Nejmar objavio je kraj reprezentativne karijere.

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Brazilac Nejmar potvrdio je da je odigrao svoj posljednji meč za reprezentaciju na minulom Svjetskom prvenstvu. Nekadašnja zvijezda Barselone i PSŽ-a je u suzama napustila teren poslije srceparajućeg poraza od Norveške u osmini finala i bila je to najava najteže odluke u njegovoj karijeri.

Igrač Santosa je to saopštio nakon pobjede nad Univerzitetom Central od 4:2 i usput se osvrnuo na priče da je "maltretirao" saigrače iz kluba, o čemu bruje tamošnji mediji proteklih dana.

"Moje vreme sa reprezentacijom je završeno. Ispisao sam istoriju, bio sam veoma srećan, dao sam svoju krv i svoj život i uvijek sam se borio za žuti dres, ali više ne želim to da radim", rekao je Nejmar koji je za Brazil odigrao 130 utakmica i postigao 80 golova, što mu je donijelo titulu najboljeg strijelca u istoriji te reprezentacije.

Njegov posljednji gol je bio protiv Norvežana u osmini finala sa penala, ali to nije bilo dovoljno za bilo kakav bolji rezultat...

"Nisam maltretirao saigrače"

Nejmar je odgovorio na navode da je vrijeđao Gabrijela Bontempa i Žoaa Ananijasa posle remija (2:2) sa Šapekoenseom. U medijima se pojavila priča da je Nejmar ismijavao tehničke veštine ovih mladih igrača i govorio im da će sljedeće sezone igrati u drugoj ligi.

Ipak, iskusni napadač tvrdi da su te priče potpuna izmišljotina i da je cilj stvaranje razdora.

Izvor: AGIF / Sipa USA / Profimedia

"To je tužno i iritirajuće, ali nije moja krivica. Takve priče dopiru do velikog broja ljudi. Govorio sam poslije utakmice, zahtijevao bolju igru i rekao da ne smijemo sebi da dozvolimo takav pad koncentracije. Ne smije se tako ispustiti pobjeda i dozvoliti remi, uz svo poštovanje prema Šapekoenseu. To je sve što sam rekao. Rekao sam da ćemo imati priliku za revanš protiv njih sljedeće godine, ako razumijete na šta mislim. Kao kapiten, imam puno pravo da to kažem. I Lukas Verisimo i Gabigol su takođe iznijeli svoje mišljenje", razjasnio je situaciju kapiten Santosa.