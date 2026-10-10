Dušan Vlahović je na korak od rekorda u Bešiktašu, gdje može postati prvi debitant sa golom na četiri uzastopne utakmice.

Izvor: Tolga Uluturk / Zuma Press / Profimedia

Dušan Vlahović se nalazi na korak od rekorda koji u Bešiktašu niko nije uspio da postavi u 21. veku. Srpski napadač mogao bi da postane prvi debitant koji je na četiri utakmice zaredom za crno-bijele postigao bar po jedan gol, a priliku da ispiše istoriju imaće protiv Kodžaelispora, u nedjelju od 18 sati.

Od dolaska u Istanbul, Vlahović je u centru pažnje, a sjajnim partijama brzo je osvojio simpatije navijača. Na prve tri utakmice na kojima je igrao u domaćem prvenstvu postigao je čak pet golova - po jedan protiv Fenerbahčea i Ameda, uz het-trik protiv Čoruma.

Sada mu predstoji novi izazov, a na putu do istorijskog dostignuća stoji Kodžaelispor, za koji brani Aleksandar Jovanović, nekadašnji kapiten Partizana i miljenik Grobara.

Bešiktaš se poslije uvodnih šest kola turskog prvenstva nalazi na trećem mjestu sa 12 bodova. Crno-bijeli imaju četiri boda manje i utakmicu više od aktuelnog lidera Galatasaraja.

Vlahoviću prijala reprezentativna pauza

Dušan Vlahović vratio se treninzima u ponedeljak i to punom parom u Bešiktašu. Povreda je prošlost i njemu je očigledno pomoglo što je odmarao od reprezentativnih obaveza, odnosno nije se odazvao Veljku Paunoviću za Ligu nacija, što će i te kako značiti Bešiktašu u nastavku sezone.

Izvor: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Nije samo domaće takmičenje, nastavlja se i grupna faza Lige Evrope u kojoj crno-bijeli "orlovi" žele da zabilježe što bolji rezultat, posebno nakon ogromnih ulaganja.

Inače, Dušan Vlahović je propustio osam okupljanja reprezentacije Srbije od Svjetskog prvenstva u Kataru, odnosno skoro na svakom drugom se nije pojavljivao zbog manjih povreda ili privatnih problema. Posljednji razlog bio je veliki broj udaraca koji je dobio u posljednjem meču za Bešiktaš nakon kojeg se obratio selektoru Paunoviću i objasnio da "osjeća nešto u listu".