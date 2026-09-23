Selektor Srbije Veljko Punović razjasnio je situaciju oko Dušana Vlahovića.

Izvor: MN Press/Ahmet Serdar Eser / AFP / Profimedia

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović govorio je o otkazivanju i povredi Dušana Vlahovića u posljednji čas. Srpski napadač se javio selektoru čim je osjetio bol u listu, a potom je stigao i ljekarski izvještaj.

Paunović je zadovoljan formom ostalih napadača i vjeruje da će biti dostajna zamjena Vlahoviću. Jović, Joveljić, Cvetković i Milošević su takođe u dobrom ritmu, ali će as AEK-a biti pod najvećim pritiskom.

"Ne volimo da nam se igrači povređuju, da imamo gubitke na tom planu. Vlahović je bio u jako dobroj formi, postizao je golove. Radi se o napadu, ali poznato je sve što je prepoznatljivo kod njega, koliko radi za ekipu i šta je sve sposoban da uradi. Ti nedostaci su gubitak, ali moramo da se okrenemo našim strijelcima koji su na raspolaganju i koji isto tako imaju dobre učinke - Luka Jović, Joveljić, Cvetković, Jovan Milošević još se bori za svoj status u Portugalu, ali ostali momci su u jako dobroj formi. Imaju sve što nam treba i sposobni su da urade posao kao i Vlahović do sada", rekao je Paunović na konferenciji za medije pred utakmicu protiv Grčke na stadionu Rajko Mitić.

Izvor: MN Press

Upitan je kako mu je fudbaler Bešiktaša saopštio da neće moći da igra. "Kontaktirao me je poslije utakmice Bešiktaša, rekao da je osjetio nešto u listu. Rekao sam mu da se obrati doktoru, protokolarno su uradili sve potrebno, dobili smo izvještaj i to je ono što je do nas. Nažalost, ne utičemo na te situacije iz naše perspektive", jasan je Paunović.

Nije selektor Srbije govorio o detaljima povrede, ali su tokom dana turski mediji objavili da je u pitanju povreda zadnje lože desne noge i zbog bolova nije u stanju da zaigra za "orlove". Ipak, izgleda da će Vlahović biti spreman da zaigra za Bešiktaš čim se završi reprezentativna pauza, što je znak da povreda nije ozbiljnije prirode.

(MONDO)