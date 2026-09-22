Mnogo igrača otkazivalo je reprezentaciji Srbije u posljednje tri godine, ali niko poput Dušana Vlahovića koji je ponovo povrijeđen. Osam puta je izostajao sa spiska "orlova" i ponovo će biti bez njega u trenucima kada treba da se gradi kult reprezentacije.

Izvor: MN Press

Cijela zemlja bila je u euforiji kada se fudbalska reprezentacija Srbije plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru, međutim od debakla koji su "orlovi" tamo doživjeli - i koji je selektor Dragan Stojković Piksi pokušao da opravda na podmukao način - još se nisu oporavili. I to se najbolje vidi prema odnosu koju reprezentativci imaju prema državnom timu, zbog kojeg je čak i Veljko Paunović podnio ostavku, pa se onda predomislio i odlučio da okrene novi list.

Znamo da je već uveo kodeks reprezentativaca Srbije, da je pojedine igrače precrtao za ovo okupljanje zbog disciplinskih razloga i odnosa prema dresu, međutim i dalje se suočava sa brojnim problemima. Tako je poslije objavljivanja spiska obaviješten da na Dušana Vlahovića ne može da računa.

Zašto je Vlahović otkazao Srbiji?

Vidi opis Vlahović otkazao Srbiji osmi put od Katara: Ovako nikad nećemo imati kult reprezentacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN Press Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN Press Br. slika: 10 10 / 10

Srpski reprezentativac pojavio se u ponedjeljak u Staroj Pazovi na prvom treningu reprezentacije Srbije, ali već po fotografijama je bilo jasno da se na njega na računa. Vlahović se samo javio Paunoviću i obavijestio ga da će propustiti utakmice u Ligi nacija zbog povrede koju je zadobio za vikend u dresu Bešiktaša.

Za sada se ne zna ni kakva je povreda u pitanju, ni njen stepen, ali pretpostavka je i da u Bešiktašu žele da "zaštite" svog igrača koga su skupocjeno platili ovog ljeta - i koji je dočekan poput sultana u Istanbulu.

Vidi opis Vlahović otkazao Srbiji osmi put od Katara: Ovako nikad nećemo imati kult reprezentacije Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / ABACA PRESS / PROFIMEDIA Br. slika: 7 7 / 7

Vlahović je inače igrao meč ovog vikenda i postigao je novi gol za Bešiktaš protiv Amedspora (3:2), a navodno je dobio udarce zbog kojih mu je preporučena pauza. Inače, postigao je već pet golova na sedam nastupa za Bešiktaš, a vidjećemo da li će biti spreman za 15. oktobar i meč protiv Hofenhajma u Ligi šampiona, pa 19. sa Trabzonom u prvenstvu Turske, koji je značajan za crno-bijele.

Vlahović (pre)često otkazivao Srbiji

Dušan Vlahović ima 26 godina i do sada je odigrao samo 41 utakmicu za reprezentaciju Srbije. Godinu dana mlađi Strahinja Pavlović, već je sakupio 55 nastupa, a razlog manje nastupa za Vlahovića nije samo žešća konkurencija u napadu - gdje je ipak Aleksandar Mitrović godinama s razlogom bio prvi izbor - nego i njegovo često otkazivanje reprezentaciji.

Tako je fudbalska reprezentacija Srbije od Katara, odnosno od 2023. godine, ukupno imala 19 okupljanja i na čak osam se Dušan Vlahović nije pojavio (uglavnom zbog sitnih povreda), dok je jednom morao i da se povuče poslije prvog meča u ciklusu.

Zašto sve Vlahović nije igrao za Srbiju?

Izvor: STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dušanu Vlahoviću već godinama nedostaje ritam fudbalskih utakmica - kako u klubu, tako i u reprezentaciji. Rijetko kada se dešavalo da spoji dva-tri mjeseca da redovno igra, tako da su baš povrede bile najčešći razlog zbog kojih je morao da se povuče sa okupljanja reprezentacije.

S kim igra Srbija? U ovom ciklusu Srbiju očekuju mečevi sa Grčkom (24. septembra u Beogradu), Holandijom (27. septembra u Beogradu i 4. oktobra u Ajndhovenu), te Njemačkom (1. oktobra u Minhenu).

Zbog povrede prepona je u junu 2023. godine otkazao Piksiju za mečeve protiv Jordana i Bugarske, a potom je propustio kvalifikacione mečeve sa Mađarskom i Crnom Gorom zbog bolova u donjim leđima. Poslije se to u martu 2024. godine protiv Rusije i Kipra pogoršalo, odnosno otkazao je Piksiju zbog leđa:

"Pozdravio vas je Vlahović, pošto i on ne dolazi. Ima strahovite bolove u leđima. Razgovarali smo i juče i danas. Cijele nedjelje je bio pod terapijama i lijekovima. Nekako su ga spremili da odigra ovu utakmicu. Htio je da dođe na pregled, ali vjerujem igračima. Nema potrebe da ga maltretiramo. Bolje da ga bole sada leđa nego u junu", rekao je Stojković.

I bio je spreman za jun, ali nije za jesen 2024. godine. U septembru i oktobru u Ligi nacija (mečevi sa Španijom, Danskom i Švajcarskom) je otkazao zbog porodičnih razloga, odnosno navodnog raskida s djevojkom.

Godinu dana bez meča za Srbiju

Izvor: Marko Metlas/© MN press, all rights reserved

Od tada, pa sve do poraza od Engleske u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo kojim smo i definitivno otpisani, Vlahović nije igrao za Srbiju. Povukao se pred meč sa Letonijom, pa je otkazao prijateljske sa Španijom i Saudijskom Arabijom, a onda i sa Zelenortskim Ostrvima i Meksikom. To znači da će Vlahović spojiti godinu dana bez meča za Srbiju.

"Mogu da pričam samo u svoje ime, ne znam šta se dešavalo sa ostalim igračima. Bio sam u stalnoj komunikaciji sa selektorom od trenutka kada je preuzeo funkciju", rekao je Vlahović za "Mozzart Sport" nedavno o tome zašto je Paunoviću otkazao u junu.

"Često smo se čuli, razgovarali smo i kada sam se povrijedio, kao i tokom oporavka. Kada sam se vratio na teren, u dogovoru sa selektorom donijeli smo odluku da je u tom trenutku najbolje da ne dolazim na okupljanje reprezentacije, jer sam tek izašao iz teške povrede. Jeste da sam odigrao četiri utakmice za Juventus, ali nisam bio 100 odsto spreman. To je bilo tek vraćanje na teren, a nakon tako duge pauze igraču je potrebno barem 10 do 15 utakmica da ponovo uhvati pravi ritam. Uz to, isticao mi je ugovor i u tom trenutku sam ostao bez kluba. Zato smo, nakon razgovora i dogovora sa selektorom, odlučili da je najbolje da preskočim to okupljanje".

Moraju malo da se stisnu zubi

I da je svaki od osam otkaza u posljednje tri godine kod Dušana Vlahovića bio opravdan, mora se istaći da je nekada potrebno "stisnuti zube" za reprezentaciju Srbije. Imali smo takve primjere (nekada) i u fudbalskoj reprezentaciji, ali i u košarkaškoj, za koju je ovog ljeta igrao recimo i Nikola Jokić. I to u sezoni godišnjih odmora.

Kao jedan od lidera nove generacije Dušan Vlahović mora da razumije da se od njega očekuje da ide i preko granice bola, te da kada se podvuče crta na kraju karijere - gleda i ko je i koliko davao za reprezentaciju Srbije.

Vlahović je na 16 golova na 41 nastupu, premalo za igrača od koga se očekuje da bude lider, u skladu s kvalitetom i cijenom.