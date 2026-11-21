Fudbaleri Arsenala remizirali protiv Njukasla (2:2), a meč obilježila povreda Davida Raje.

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Derbi meč 11. kola Premijer lige igrali su Njukasl i Arsenal, a aktuelni šampion i lider engleskog prvenstva tek drugi put u prvenstvu nije uspio da upiše pobjedu. Na sjeveru Engleske bilo je 2:2, a može se reći da su momci iz Londona stradali od oružja koje im je dugo bilo zaštitni znak.

Arsenal je prvi stigao do prednosti, pošto je Kai Haverc na fantastičan način uposlio Eberečija Ezea, koji je zatresao mrežu u 33. minutu. Bio je to rezultat i na poluvremenu, pa su ljubitelji fudbala pomislili da će ovo ličiti na ostale utakmice Arsenala - tima koji najbolje na svijetu "zatvara" prilaze svom golu. Ipak, Njukasl je imao drugačiji plan.

Domaći fudbaleri mnogo su opasnije počeli drugi dio meča, a Harvi Barns je u 49. minutu postigao gol nakon što su njegovi saigrači osvojili loptu u opasnoj zoni. Veliku grešku napravio je Arsenalov kapiten Martin Edegor, a njegovi saigrači nisu uspjeli da je isprave. Desetak minuta kasnije, poslije kornera i velike gužve u petercu, lak posao imao je Malik Čau, jer su golman Arsenala David Raja i njegovi saigrači iz odbrane završili u mreži.

Bilo je mnogo duela i kontakata u petercu, svega onoga što Arsenal radi godinama... VAR tehnologija je provjeravala situaciju, ali je odluka ostala na snazi - Njukasl je stigao do preokreta. Bili su tada u odličnoj poziciji, koja se dodatno popravila kada je Raja u bolovima morao da napusti teren i prepusti mjesto među stativama Kepi Arizabalagi.

Arsenalu tada nije preostalo ni mnogo vremena, ni mnogo prostora da napravi preokret. I nisu ni uspjeli u tome – sa sjevera Engleske ponijeli su samo bod zahvaljujući fantastičnom Noniju Maduekeu koji je nakon prodora uspio da zatrese mrežu.

Prije ovog meča Arsenal je u prvenstvu imao devet pobjeda i poraz, a nakon 11 odigranih utakmica ima 28 osvojenih bodova. Isti broj mečeva i šest bodova manje ima Mančester siti. Ekipa Brajtona ima šest bodova manje od Arsenala, ali tek treba da odigra meč 11. runde.

(MONDO)