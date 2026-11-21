Malo ko je mogao očekivati da će "otpadak" iz Aston Vile imati ovakve brojke u Seriji A.

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Fudbaleri Rome deklasirali su Parmu na gostovanju rezultatom 5:1 u meču 12. kola Serije A, a apsolutni junak utakmice bio je nezaustavljivi Donjel Malen, koji je postigao čak četiri pogotka.

Malo ko je mogao očekivati da će igrač kojeg su se u Aston Vili olako odrekli imati ovako zastrašujuće brojke u italijanskom šampionatu. Holandski napadač igra u životnoj formi u dresu "vučice", a sa večerašnja četiri gola stigao je do nestvarnog učinka od 31 pogotka na svega 35 odigranih utakmica za rimski klub računajući sva takmičenja.

Malen je načeo mrežu domaćina u 39. minutu i donio Romi minimalnu prednost na poluvremenu. Parma je uspjela da se vrati u igru u 54. minutu kada je Nesta Elfež iskoristio grešku odbrane gostiju i izjednačio na 1:1, ali to je bilo sve od domaćeg tima.

DVA HET-TRIKA, SADA POKER Treći put otkako je obukao dres Rome Malen je na jednom meču postigao bar tri gola. Het-trikove je upisao protiv Pize i Fiorentine, a sada je za gol popravio taj učinak i postigao četiri.

U nastavku je uslijedila prava kanonada Rimljana. Malen je u 68. minutu vratio prednost Romi, da bi samo tri minuta kasnije talentovani Rodrigo Mora povisio na 3:1, nastavivši sopstveni golgeterski niz - ovo mu je bila četvrta utakmica zaredom na kojoj se upisao u strijelce u Seriji A.

Do kraja susreta na terenu je postojao samo jedan igrač. Malen je novim pogocima u 77. i 90. minutu kompletirao svoj poker i potvrdio ubjedljiv trijumf ekipe iz prestonice Italije.

Bio je ovo njegov 26. gol na 29 utakmica, otkako je u januaru stigao u Seriju A. Trenutno je sa 12 golova prvi strijelac lige.

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Roma nastavlja potjeru za prvoplasiranim Laciom, koji je takođe danas bio ubjedljiv. Rimski klubovi na čelu su Serije A i jedine su ekipe bez poraza u italijanskom prvenstvu.



