Lionel Mesi, najbolji fudbaler svih vremena, oprostio se protiv Benina od reprezentacije Argentine i tako zaokružio jednu fantastičnu fudbalsku priču.

Izvor: Leo Barrilari / Zuma Press / Profimedia

Ipak Lionel Mesi neće stati kada je u pitanju klupski fudbal, a stigla je i jedna veoma zanimljiva ponuda.

Vidi opis Mesi dobio ponudu koja se ne odbija: Argentincu stigao poziv da uradi jedinu stvar koju nije u karijeri Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: JUAN MABROMATA / AFP / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: JOSE BOGADO / AFP / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Rich von Biberstein/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Mesi je osvojio brojna takmičenja u svjetskom fudbalu, ali nikada nije nastupio u Kopa Libertadores.

"Mislim da mu nedostaje još samo da zaigra u Kopa Libertadoresu, pa ga pitam da li prihvata ovaj izazov", izjavio je predsjednik Južnoameričke fudbalske federacije (CONMEBOL) Alehandro Domingez.

Igrač Inter Majamija nije ni razmišljao o ovoj odluci, međutim, zaista ne bi bilo čudno vidjeti ga u ovom takmičenju. Najbolji fudbaler svih vremena je praktično osvojio sve što se moglo osvojiti, te bi eventualno podizanje još nekog trofeja u svojoj bogatoj karijeri bilo kruna svega.

Sa 39 godina, Mesi u svojoj riznici već ima osam Zlatnih lopti, šest Zlatnih kopački, četiri Lige šampiona, deset titula u Španiji, dvije Kopa Amerike, trofej Finalisime i Mundijal 2022, uz mnogobrojna druga odličja.