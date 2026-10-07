Ceremonija oproštaja Lionela Mesija od reprezentacije izazvala je podijeljene reakcije, uključujući zvižduke zbog reklamnog prostora. Pročitajte više o ovom događaju.

Izvor: Screenshot/Twitter/@fer_esquivel22

Da je fudbal postao najbolja reklama i ništa više od toga dokazao je oproštaj Lionela Mesija. Legenda Argentine se oprostila od nacionalnog tima, ali osim ovacija za najboljeg svih vremena, čuli su se i zvižduci i sve to zbog prodatog reklamnog prostora u najmanje očekivanom trenutku.

O bezobrazluku na oproštaju Lionela Mesija se glasno govori. Sponzorski prostor je prodat "Sankor Segurosu", pa su usred ceremonije opraštanja spušteni dronovi sa reklamnim materijalom, što je privuklo pažnju svih prisutnih, pa čak i Lionela Mesija.

Najbolji svih vremena je gledao ka nebu, gdje su se smjenjivali znakovi brenda, što nikog na tribinama nije oduševilo. Bilo je zvižduka, bilo je nezadovoljstva, a činjenica je da jedna legenda Argentine nije zaslužila da u centralnom trenutku oproštaja pažnja bude usmjerena ka nekom brendu, odnosno firmi.

Pogledajte reakciju Lionela Mesija:

Es para que mañana mismo se vaya muy alv el Chiqui Tapia¡¿CÓMO CARAJOS LE HACES ESTO A MESSI EN SU DESPEDIDA?!Vender la pauta de "Sancor Seguros" con los drones en plena ceremonia del adiós Es no tener madre, ni la FMF si atreve a tanto. https://t.co/PMDYZb6cU5 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22)October 7, 2026

Čime se bavi firma Sankor Seguros?

Sankor Seguros je jedan od najvećih, najpoznatijih i najuticajnijih osiguravajućih i finansijskih konsorcijuma u Argentini. Riječ je o gigantu na tamošnjem tržištu sa dugom tradicijom i specifičnim, kooperativnim korjenima. Osim što uživa status "domaćeg giganta", sinonim je za stabilnost, naročito u unutrašnjosti Argentine i poljoprivrednom sektoru, a važi i za jednog od pionira u digitalizaciji i modernizaciji finansijskih usluga u regionu.

Godinama drži sam vrh po učešću na argentinskom tržištu osiguranja (često oko 10–11 posto ukupnog tržišta), pokrivajući milione osiguranika. Imaju razvijenu mrežu sopstvenih filijala i desetine hiljada nezavisnih zastupnika (Productores Asesores de Seguros) širom Argentine. Iako im je Argentina matica, poslovanje su proširili i na susjedne zemlje Latinske Amerike – Urugvaj, Paragvaj i Brazil.

Šta je rekao Lionel Mesi na oproštaju?

"Nemam više ništa da uradim osim da zahvalim ovom dresu. Tokom 20 godina, čak i u najtežim trenucima, nikada nisam prestao da se borim, da idem napred, dajem sve od sebe i želim da budem ovdje. To što više neću dolaziti ovdje i što više neću biti dio reprezentacije Argentine mnogo će boljeti. Da se ja pitam, volio bih da budem ovdje cio život, jer igrati za Argentinu je nešto najljepše što postoji. Mislim da danas pričam više nego ikada, jednostavno zato što ne želim da se ovaj trenutak završi", rekao je Mesi i naglasio da je "došao trenutak da se povuče" jer ga je prethodno Svjetsko prvenstvo iscrpilo.

"Godine 2022. imali smo san da ostvarimo ne samo moj san, već i san čitave zemlje: da ponovo postanemo svjetski prvaci. I uspjeli smo. Osvojili smo Svjetsko prvenstvo, Kopa Ameriku, Finalisimu... Neizmjerno sam zahvalan za sve što sam doživio sa ovom reprezentacijom. Ali ovo putovanje nije bilo samo 2022. godine niti samo na ovom poslednjem Svjetskom prvenstvu. Toliko saigrača borilo se sa mnom za ovaj dres mnogo prije nego što smo konačno postali svjetski prvaci. Nikada nemojte sumnjati u to koliko se svaki od njih borio i koliko je dao za Argentinu. Bila je privilegija i čast dijeliti teren sa svim mojim saigračima i provesti toliko toga zajedno i van fudbala. Svaki put kada bismo izašli na teren, znao sam da možemo da se nadmijećemo sa bilo kim jer sam pored sebe imao ratnike koji su bili spremni da ostave apsolutno sve na terenu", govorio je Mesi dok su plakali oko njega, pošto se na oproštaju zahvaljivao svima.

"Da biste ostvarili najveće stvari, potrebna vam je jaka grupa. A upravo u najtežim trenucima zaista otkrijete kakav tim imate. To je jedan od najvećih razloga zbog kojih smo uspjeli da ostvarimo sve što jesmo. A posebno ovoj grupi: HVALA. Pomogli su mi da ostvarim san koji sam imao još kao dijete. Pomogli su mi da postanem svjetski prvak. Želim da zahvalim i narodu. Imao sam sreću da igram u toliko gradova širom Argentine i gdje god da sam išao, dobijao sam nevjerovatnu količinu ljubavi".

Za kraj, pozvao je navijače da ostanu uz Argentinu, kao i dok je igrao za nju.

"I ta podrška mora da se nastavi. Doći će teški trenuci, a upravo tada morate da podržite reprezentaciju više nego ikada. Potrebne su nam jake i ujedinjene grupe jer će uvijek biti ljudi koji žele da vide kako reprezentacija doživljava neuspijeh, a mi im ne smijemo pružiti to zadovoljstvo", zaključio je.