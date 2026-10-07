Lionel Mesi u Argentini pred oproštaj dobio brojanicu na poklon od navijača. Blagosiljao ih je u Vatikanu za Lea i članove njegove porodice

Izvor: x.com/Juli Perez Regio

Argentina se u suzama oprašta od Lionela Mesija (39), koji će u noći između utorka i srede poslednji put igrati za reprezentaciju, u prijateljskoj utakmici protiv Benina. Pred svoj 208. i oproštajni nastup, Mesi je od argentinskog influensera Hulija Pereza Rehija dobio brojanicu.

Iznenadilo ga je to, nije navikao da u miks-zoni dobija poklone od novinara, ali ovaj susret nikad neće zaboraviti.

"Mesi, ova brojanica je za tebe, blagosiljana je u Vatikanu za tebe, tvoju majku, oca, Antonelu i za vašu djecu, za svu radost koju si nam pružio u ovih 20 godina", rekao je Rehio, spuštajući iznenađenom Leu u ruku poklon.

"Svi ti uvijek traže, ja ti dajem"

"Svi uvijek traže nešto od tebe i to je potpuno razumljivo. Bio si izvor radosti miliona ljudi i djece 20 godina, od trenutka kada dođu na ovaj svijet, do momenta u kojem odlaze. Ova brojanica je za tebe, da te čuva u svemu što budeš radio u životu", dodao je on.

Mesi ga je gledao vidno dirnut lijepim gestom.

"Tebi i tvojoj porodici želim sve najbolje i hvala ti u ime svih Argentinaca", dodao je Argentinac i zagrlio svoj idola, za mnoge najvećeg fudbalera svih vremena.

He gave Messi a rosary and thanked him on behalf of millions of Argentines for everything he’s done for the country (via @jpregio) https://t.co/9cIBTHb6jS — ESPN FC (@ESPNFC)October 6, 2026

U Argentini nacionalna žalost, Mesi se oglasio

Nekoliko sati pred utakmicu, dok Argentinci pate zbog odlaska svog idola, Lionel Mesi se oglasio emotivnom porukom.

"Momenat je došao. Odlazim u miru. Dao sam sve. Ovaj dres je bio moj san. Moj ponos. I moj život. Hvala vam što ste me voljeli toliko. Uvijek ću vas nositi u svom srcu", objavio je Mesi na društvenim mrežama "Adidasa".

Pogledajte njegov oproštaj: