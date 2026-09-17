Lionel Mesi osvojio je 49. trofej u karijeri, podigavši Kampeones kup sa Interom iz Majamija nakon pobjede nad Kruz Azulom.

Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi (39) osvojio je prethodne noći čak 49. trofej u karijeri. U pitanju je Kampeones kup koji je podigao sa svojim Interom iz Majamija u koji nije došao samo zbog novca i promocije u SAD, nego je zaista podigao klub na visok nivo i učinio ga prepoznatljivim u svijetu.

U finalu Kampeones kupa, Inter Majami je pobijedio Kruz Azul (2:0) i upravo je Mesi bio igrač utakmice - pošto je upisao gol glavom u 24. minutu, a onda je asistirao i Kazemiru u 81. za potvrdu pobjede.

Vidi opis Ovaj čovjek je neuništiv: Mesi u 40. godini dao gol glavom, za 49. pehar u karijeri Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Chris Arjoon / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Na ovaj način, Mesi je nastavio "berbu" trofeja i samo jedan još ga dijeli od jubilarnog 50. pehara u karijeri. I da ne dođe do njega, Mesi je već najtrofejniji fudbaler svih vremena, odnosno ko god da planira da ga pretekne na tom mjestu - moraće ozbiljno da se potrudi.

Inter Majami - Kruz Azul Izvor: Youtube/Major League Soccer

Interesantno, Mesiju je gol u finalu Kampeones kupa bio već stoti u dresu Intera iz Majamija u koji je stigao 2023. godine, nakon što nije bio zadovoljan u Pari Sen Žermenu. Takođe, ima i 58 asistencija.

Ovo mu je četvrti trofej sa Interom iz Majamija, a u pitanju je inače svojevrsni Superkup Sjeverne Amerike.