Lionel Mesi se oprostio od reprezentacije Argentine, ali je pozvan na posljednji meč kako bi se dostojanstveno oprostio od navijača.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Najbolji fudbaler svih vremena Lionel Mesi oprostio se od dresa Argentine krajem avgusta i najavio je da više neće igrati za svoj državni tim. Rasplakao je svojom objavom sve Argentince, posebno zbog emotivnog pisma na tri stranice, međutim selektor "gaučosa" Lionel Skaloni iznenadio je sve kada je njegovo ime dodao na spisak za iduće okupljanje.

To je mnoge zbunilo pošto je Mesi jasno i nedvosmisleno poručio da se penzioniše iz državnog tima i činilo se da će finale Svjetskog prvenstva - koje je izgubio od Španije - biti i njegova posljednja utakmica, ali ipak to neće biti tako.

Zašto je Argentina zvala Mesija?

Prema informacijama iz Južne Amerike, razlog zbog kog je Mesi pozvan je da bi se na lijep i dostojanstven načio oprostio od državnog dresa. Na ovaj način Argentina će moći da mu se zahvali, da ga navijači pozdrave aplauzima, tako da će njegov oproštaj ipak biti na terenu.

Njegov oproštaj će uslijediti 6. oktobra na "Monumentalu" (stadion River Plejta), kada će Argentina ugostiti Benin, što će uz to biti i prilika da Mesi popravi svoj golgeterski saldo.

Da li će Mesi poslije ovoga opet igrati za Argentinu?

Izvor: Jess Stiles / Zuma Press / Profimedia

Mesi je odigrao 207 utakmica za Argentinu i postigao je 125 golova. Osvojio je Svjetsko prvenstvo 2018, dok je dva puta podizao Kopa Ameriku.

Kratko i jasno - neće. Razlog zbog kog se Mesi odlučio da prihvati poziv da odigra još jedan meč za Argentinu je što je želio da kraj uslijedi pred navijačima, nešto što nije imao priliku da uradi s Barselonom.

"Leo Mesi je danas tokom razgovora sa Fudbalskim savezom Argentine dao pristanak da svoj oproštaj ima pred navijačima Argentine", objašnjeno je iz Saveza i dodato: "Leo je veoma srećan što ima priliku da se još jednom, posljednji put, oprosti od navijača i dobije oproštaj kakav zaista zaslužuje, posebno nakon što nikada nije dobio priliku za tako nešto u Barseloni".

Ko je na spisku Argentine?

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Ima velikih promjena u odnosu na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Argentini, tako da je Skaloni pozvao neke nove igrače na koje će računati za idući ciklus.

Golmani : Emiliano Martinez (Čelsi), Huan Muso (Atletiko Madrid), Heronimo Rulji (Mančester Siti)

: Emiliano Martinez (Čelsi), Huan Muso (Atletiko Madrid), Heronimo Rulji (Mančester Siti) Odbrana : Agustin Đaj (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Kristijan Romero (Atletiko Madrid), Lisandro Martinez (Mančester junajted), Huan Fojt (Viljareal), Fakundo Medina (Bajer Leverkuzen), Nikolas Taljafiko (Olimpik Lion), Roman Vega (Zenit), Valentin Barko (Čelsi)

: Agustin Đaj (Palmeiras), Leonardo Balerdi (Roma), Kristijan Romero (Atletiko Madrid), Lisandro Martinez (Mančester junajted), Huan Fojt (Viljareal), Fakundo Medina (Bajer Leverkuzen), Nikolas Taljafiko (Olimpik Lion), Roman Vega (Zenit), Valentin Barko (Čelsi) Vezni red : Enco Fernandez (Mančester siti), Aleksis Mekalister (Liverpul), Đovani Lo Selso (Betis), Esekijel Palasios (Ipsvič Taun), Rodrigo De Pol (Inter Majami), Niko Paz (Komo), Franko Mastantuono (Fiorentina)

: Enco Fernandez (Mančester siti), Aleksis Mekalister (Liverpul), Đovani Lo Selso (Betis), Esekijel Palasios (Ipsvič Taun), Rodrigo De Pol (Inter Majami), Niko Paz (Komo), Franko Mastantuono (Fiorentina) Napad: Matijas Sule (Roma), Đulijano Simeone (Atletiko Madrid), Nikolas Gonzales (Juventus), Đanluka Prestijani (Benfika), Hose Manuel Lopez (Palmeiras), Santijago Kastro (Roma), Hulijan Alvarez (Atletiko Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Lionel Mesi (Inter Majami)

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Pogledajte 01:13 Lionel Mesi plakao posle finala Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)